Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia notifica funerárias em Lauro de Freitas por uso de substâncias na conservação de cadáveres

A ação reforça medidas de segurança e prevenção de desvio de substâncias químicas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:35

Polícia fiscaliza funerárias na RMS
Polícia fiscaliza funerárias na RMS Crédito: Divulgação/PC

Uma operação realizada nesta quarta-feira (19) fiscalizou funerárias localizadas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O alvo são estabelecimentos que prestam serviço de somatoconservação - procedimento que utiliza substâncias químicas para preservar cadáveres. 

Três funerárias foram notificadas para promoverem o cadastro obrigatório junto à Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados  (CFPC) , etapa essencial para o controle e o acompanhamento do uso desses insumos. A operação teve como objetivo identificar o emprego adequado de produtos como o formol, além de prevenir riscos decorrentes do manuseio irregular dessas substâncias.

Funerárias são fiscalizadas em Lauro de Freitas

Funerárias são fiscalizadas em Lauro de Freitas por Divulgação/PC
Funerárias são fiscalizadas em Lauro de Freitas por Divulgação/PC
Funerárias são fiscalizadas em Lauro de Freitas por Divulgação/PC
Polícia fiscaliza funerárias na RMS por Divulgação/PC
1 de 4
Funerárias são fiscalizadas em Lauro de Freitas por Divulgação/PC

As equipes verificaram estabelecimentos situados no Centro, Pitangueiras e Itinga, com foco no uso e no armazenamento de substâncias químicas regulamentadas.

A fiscalização também busca impedir o desvio de produtos controlados para atividades ilícitas, como a fabricação de entorpecentes, e evitar acidentes que possam comprometer a segurança da população.

O delegado Luiz Marcelo Sampaio, coordenador da CFPC, destacou a importância da iniciativa. “A regularização e o monitoramento são fundamentais para evitar riscos à saúde pública e impedir que produtos químicos sejam desviados para práticas criminosas. Nossa missão é garantir que toda a cadeia opere dentro dos parâmetros de segurança e legalidade", disse. 

Mais recentes

Imagem - Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24) em dez capitais; veja como vai funcionar

Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24) em dez capitais; veja como vai funcionar
Imagem - Chapada Diamantina: incêndio no Parque Nacional é controlado após mais de 24h

Chapada Diamantina: incêndio no Parque Nacional é controlado após mais de 24h
Imagem - Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)

Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa
01

Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras
03

Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida