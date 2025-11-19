FISCALIZAÇÃO

Polícia notifica funerárias em Lauro de Freitas por uso de substâncias na conservação de cadáveres

A ação reforça medidas de segurança e prevenção de desvio de substâncias químicas

Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:35

Polícia fiscaliza funerárias na RMS Crédito: Divulgação/PC

Uma operação realizada nesta quarta-feira (19) fiscalizou funerárias localizadas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O alvo são estabelecimentos que prestam serviço de somatoconservação - procedimento que utiliza substâncias químicas para preservar cadáveres.

Três funerárias foram notificadas para promoverem o cadastro obrigatório junto à Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) , etapa essencial para o controle e o acompanhamento do uso desses insumos. A operação teve como objetivo identificar o emprego adequado de produtos como o formol, além de prevenir riscos decorrentes do manuseio irregular dessas substâncias.

As equipes verificaram estabelecimentos situados no Centro, Pitangueiras e Itinga, com foco no uso e no armazenamento de substâncias químicas regulamentadas.

A fiscalização também busca impedir o desvio de produtos controlados para atividades ilícitas, como a fabricação de entorpecentes, e evitar acidentes que possam comprometer a segurança da população.