Polícia notifica funerárias em Lauro de Freitas por uso de substâncias na conservação de cadáveres

Maysa Polcri
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:35
Uma operação realizada nesta quarta-feira (19) fiscalizou funerárias localizadas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O alvo são estabelecimentos que prestam serviço de somatoconservação - procedimento que utiliza substâncias químicas para preservar cadáveres.
Três funerárias foram notificadas para promoverem o cadastro obrigatório junto à Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) , etapa essencial para o controle e o acompanhamento do uso desses insumos. A operação teve como objetivo identificar o emprego adequado de produtos como o formol, além de prevenir riscos decorrentes do manuseio irregular dessas substâncias.
Funerárias são fiscalizadas em Lauro de Freitas
As equipes verificaram estabelecimentos situados no Centro, Pitangueiras e Itinga, com foco no uso e no armazenamento de substâncias químicas regulamentadas.
A fiscalização também busca impedir o desvio de produtos controlados para atividades ilícitas, como a fabricação de entorpecentes, e evitar acidentes que possam comprometer a segurança da população.
O delegado Luiz Marcelo Sampaio, coordenador da CFPC, destacou a importância da iniciativa. “A regularização e o monitoramento são fundamentais para evitar riscos à saúde pública e impedir que produtos químicos sejam desviados para práticas criminosas. Nossa missão é garantir que toda a cadeia opere dentro dos parâmetros de segurança e legalidade", disse.