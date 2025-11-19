Acesse sua conta
Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Proposta quer reduzir o tempo de deslocamento e ainda impulsionar o turismo na Baía de Todos-os-Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:49

sCâmara Municipal de Salvador
sCâmara Municipal de Salvador Crédito: Divulgação/CMS

Câmara Municipal de Salvador (CMS) analisa a implantação de novas rotas de transporte marítimo ligando diferentes regiões da capital, entre elas a Barra e o Subúrbio Ferroviário. A proposta, apresentada por meio do Projeto de Indicação nº 474/2025, recomenda que a prefeitura estude alternativas para estruturar linhas regulares de embarcações integradas ao sistema de mobilidade urbana

De acordo com o texto, rotas como Barra–Subúrbio podem desafogar o trânsito terrestre, ampliar a conexão entre regiões distantes, reduzir o tempo de deslocamento e ainda impulsionar o turismo ao criar novas possibilidades de circulação pela orla e pela baía.

A proposta considera incentivos federais recentes, como o Programa BR do Mar, que facilita a modernização de embarcações e pode reduzir custos operacionais, tornando o serviço mais acessível.

“Salvador já nasceu voltada para o mar. Aproveitar nosso potencial marítimo como rota de transporte é uma forma inteligente de integrar regiões, reduzir congestionamentos e fortalecer o turismo e a economia local. A ligação entre a Barra e o Subúrbio é um exemplo do que podemos construir com planejamento e visão de futuro”, destaca o vereador João Cláudio Bacelar, autor da proposta.

Após análise das comissões temáticas da Câmara, o Projeto de Indicação nº 474/2025 seguirá para votação em plenário, onde os vereadores decidirão sobre o encaminhamento oficial da recomendação ao Executivo municipal.

