LOTERIA

Cinco apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam até R$ 17 mil; veja cidades

Sorteio foi realizado na noite de sábado (10)

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08:03

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O sorteio do concurso 2958 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (10), premiou cinco apostas feitas na Bahia com a quina. Os valores individuais chegam a R$ 17.964,04, a depender da quantidade de números jogados.

As apostas vencedoras foram registradas nas seguintes cidades:

Macarani – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02

Salvador – aposta simples com seis números (Internet Banking Caixa): R$ 8.982,02

Salvador – aposta simples com sete números (Mega Chance Loterias): R$ 17.964,04

Santa Cruz Cabrália – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02

Santo Antônio de Jesus – aposta simples com sete números: R$ 17.964,04

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Os números sorteados foram:

07 – 09 – 14 – 35 – 42 – 49

Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na terça-feira (13), é de R$ 20 milhões.

Ao todo, 186 apostas em todo o país acertaram a quina e 6.825 fizeram a quadra. A arrecadação total do concurso foi de R$ 41.924.766,00.