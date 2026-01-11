Cinco apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam até R$ 17 mil; veja cidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08:03
O sorteio do concurso 2958 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (10), premiou cinco apostas feitas na Bahia com a quina. Os valores individuais chegam a R$ 17.964,04, a depender da quantidade de números jogados.
As apostas vencedoras foram registradas nas seguintes cidades:
Macarani – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02
Salvador – aposta simples com seis números (Internet Banking Caixa): R$ 8.982,02
Salvador – aposta simples com sete números (Mega Chance Loterias): R$ 17.964,04
Santa Cruz Cabrália – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02
Santo Antônio de Jesus – aposta simples com sete números: R$ 17.964,04
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Os números sorteados foram:
07 – 09 – 14 – 35 – 42 – 49
Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na terça-feira (13), é de R$ 20 milhões.
Ao todo, 186 apostas em todo o país acertaram a quina e 6.825 fizeram a quadra. A arrecadação total do concurso foi de R$ 41.924.766,00.
