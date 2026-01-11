Acesse sua conta
Salvador registra cerca de 80 casos de afogamento nas praias neste ano

Número é mais que o dobro dos casos de resgate registrados durante todo o mês de janeiro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:32

Salvamar já registra quase 80 casos de resgate por afogamento em 2026 Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), registrou quase 80 casos de resgate devido a afogamento nas praias de Salvador este ano.

Somente nos quatro primeiros dias do ano, 57 ocorrências de afogamento foram registradas, além de 24 pessoas perdidas nas praias. E mais 20 casos de afogamento foram notificados da última segunda-feira (5) até essa sexta-feira (9).

O número chama a atenção, por ser mais do que o dobro dos casos de resgate registrados durante todo o mês de janeiro de 2025, quando a autarquia contabilizou 34 ocorrências.

Praias perigosas de Salvador

Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Flamengo por Betto Jr. / Secom PMS
Praia de Stella Maris por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Piatã por Marina Silva/CORREIO
Praia de Jaguaribe por Reprodução / TV Bahia
1 de 5
Praia de Itapuã por Amanda Oliveira

“Esse foi um número grande de ocorrências durante o início do ano, mas a gente entende que com essa onda de calor que tivemos, as pessoas acabaram procurando realmente a praia”, afirma o coordenador da Salvamar, Kailani Dantas.

O coordenador destaca a importância da população procurar praias que tenham salva-vidas. “A equipe está atuando em todos os momentos, trabalhando nos postos, com rodas intensivas e ostensivas também, dando total segurança à população de Salvador”, diz.

A Salvamar também realiza a distribuição de pulseiras de identificação nas praias para crianças, especialmente em Piatã. “A gente pede que os banhistas procurem salva-vidas nos postos para que solicitem as pulseiras e coloquem nos seus filhos”, completa o coordenador.

Com atuação nas praias há três anos e meio, o salva-vidas Pedro Henrique Nascimento, 45 anos, dá conselhos para banhistas. Algumas das dicas são ficar perto de um posto de salva-vidas, verificar se a estrutura está ativa e perguntar qual o melhor local para banho ao salva-vidas presente. “Se não tiver salva-vidas, indico procurar algum barraqueiro e pedir indicação, pois eles estão todos os dias na praia e podem sugerir locais menos perigosos”, afirma Nascimento.

O salva-vidas também orienta nunca entrar no mar em frente a uma bandeira vermelha, que significa alto risco (perigo). “Uma coisa importante é: se não sabe nadar, água no joelho está perfeito. Se sabe nadar, no máximo água na cintura. Como dizemos: ‘Água no umbigo, sinal de perigo’. Se ingerir bebida alcoólica, evitar o banho de mar. E prestar atenção às crianças, não deixar sozinhas. De acordo com as regras internacionais de Salvamento Aquático, a distância correta de uma criança para o responsável é de um braço”, diz.

O profissional conta que as dicas auxiliam no trabalho dos salva-vidas. “É um trabalho de formiguinha, mas acredito que, se uma pessoa levar a informação adiante, outras pessoas também vão se informar, disseminando esse conteúdo”, aponta.

Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

Ilha dos Frades por Divulgação
Praia do Farol da Barra por Tiago Caldas/CORREIO
Praia do Flamengo  por Nara Gentil/CORREIO
Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Stella Maris é conhecida por ótimas ondas por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Buracão por Arisson Marinho / CORREIO
Praia do Rio Vermelho por Maysa Polcri/CORREIO
Praia de Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Inema por @Triadeimages
Praia de Piatã  por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Jardim de Alah por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Amaralina  por Ana Albuquerque/CORREIO
Praia de Armação por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de São Tomé de Paripe por Carolina Cerqueira/CORREIO
Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Penha por Fábio Marconi/Divulgação
Praia de Jaguaribe por Reprodução
Praia da Pituba por Reprodução
Praia de Patamares por Tripadvisor
1 de 20
Ilha dos Frades por Divulgação

Veja as praias baianas que entraram na lista das 100 mais icônicas do mundo

Praia de Itapororoca por Reprodução
Praia de Itapororoca por Reprodução
Praia de Itapororoca por Reprodução
Praia de Itapororoca por Reprodução
Praia de Itapororoca por Reprodução
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
1 de 9
Praia de Itapororoca por Reprodução

A Salvamar dispõe de agentes, distribuídos em postos ao longo de 28 quilômetros de orla e outros quatro postos móveis, que atuam diariamente e servem também a eventos da cidade.

Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas praias fora do trecho Jardim de Alah-Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

