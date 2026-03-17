MUDANÇAS

Itaú fecha cinco agências neste mês e transfere mais de 56 mil clientes na Bahia

Salvador e outras cidades baianas perderão agências em março

Maysa Polcri

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:41

Protesto realizado na agência em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

Ao menos cinco agências do Itaú serão fechadas na Bahia ainda em março. Cerca de 56,6 mil clientes e beneficiários, que têm contas vinculadas às unidades, serão transferidos para outros bancos. O caso mais crítico ocorre em Bom Jesus da Lapa, onde os correntistas terão que percorrer mais de 140 quilômetros até Guanambi, cidade que concentrará os atendimentos presenciais.

A previsão de fechamento do banco em Bom Jesus da Lapa, na região oeste do estado, é dia 25 deste mês. Serão 6 mil clientes transferidos, além de 600 beneficiários. A agência possui quatro funcionários.

Os moradores de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, também perderão a única agência do Itaú no mesmo dia. Nesse caso, cerca de 3 mil clientes e 1 mil beneficiários precisarão cruzar a Baía de Todos-os-Santos, já que o banco que vai receber os correntistas fica no bairro do Comércio, em Salvador.

Agências fechadas na Bahia em 2025 1 de 4

Para Luciana Dória, diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe (Feebbase), as transferências para bancos distantes afetam, principalmente, os grupos mais vulneráveis. "Os clientes idosos e as pessoas com deficiência estarão sendo forçadas a transferirem suas contas para agências mais distantes, de forma unilateral e sem consulta prévia", afirma.

A diretora afirma ainda que o grupo protocolou representação junto ao Procon-BA sobre os fechamentos das agências e aguarda encaminhamento. "A situação de superlotação das agências em nosso estado vem sendo agravada pelo fechamento de unidades dos bancos privados. Esse cenário se intensifica, sobretudo, nas primeiras semanas do mês, período em que há maior demanda de atendimento por parte de idosos e beneficiários do INSS", detalha.

O Itaú, por sua vez, afirma que promove mudanças na forma de atendimento aos clientes, oferecendo "experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada". "Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia", diz, em nota enviada ao CORREIO (veja o posicionamento completo abaixo).

Outras três unidades, na capital e na Região Metropolitana de Salvador, têm fechamento previsto para quarta-feira (18). Em Salvador, uma agência localizada no bairro da Barra será fechada e os 9 mil correntistas, sendo 2 mil beneficiários, serão transferidos para a unidade da Graça. Além dos clientes, 15 funcionários serão impactados.

A outra agência com fechamento previsto para esta semana fica em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. As contas de 12 mil clientes e 3 mil beneficiários serão movidas para a Estrada do Coco, na mesma cidade. A agência de Vilas tem seis funcionários. Um protesto contra o fechamento foi realizado nesta terça-feira (17). Em Camaçari, 22 mil clientes serão transferidos para outro banco localizado no mesmo bairro, o Centro.

O Itaú liderou o número de fechamentos de agências em Salvador em 2025. Foram nove unidades desativadas, segundo relatório produzido pelo Sindicato dos Bancários. As unidades funcionavam nos bairros do Imbuí, Barra, Pituba, Tancredo Neves, Brotas, Itaigara, Graça, Cajazeiras e Cabula.

Agências com fechamento previsto para março

(Salvador) 0705 - Barra

Clientes transferidos para a agência Graça (0556)

(Lauro de Freitas) 7421 - Vilas do Atlântico

Clientes transferidos para a agência na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas (5430)

(Bom Jesus da Lapa) 8378 - Bom Jesus da Lapa

Clientes transferidos para a agência de Guanambi (7950)

(Vera Cruz) 7955 - Ilha de Itaparica

Clientes transferidos para a agência do Comércio, em Salvador ( 0129)

(Camaçari) 7689 - Camaçari

Clientes transferidos para a agência em Camaçari (0501)

O que diz o Itaú

"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia.

Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.

Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado.