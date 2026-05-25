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Conheça sete mitos e verdades sobre a doença que levou Isis Valverde a ser internada três vezes este ano

Especialistas alertam para fake news sobre alimentação e reforçam a importância do diagnóstico e do tratamento adequado

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:04

Isis Valverde
Isis Valverde Crédito: Reprodução | Instagram

Estima-se que cerca de 1% da população mundial tenha a doença celíaca (DC), condição autoimune crônica em que a ingestão de glúten faz o próprio sistema imunológico atacar o intestino delgado. No Brasil, isso representa de 2 a 2,5 milhões de pessoas, sendo que até 80% ainda não sabem que convivem com a condição, muitos casos não são identificados devido à variedade de sintomas. Esse não é o caso da atriz Isis Valverde que não só convive com a diagnóstico desde os seus 19 anos, como precisou ser internada três vezes ao longe desse ano por conta da doença celíaca.

“A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia que danifica o intestino delgado e compromete a absorção de nutrientes”, explica a gastroenterologista pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e Especialista em Endoscopia Digestiva, Danielle Kiatkosk. Para ampliar a conscientização sobre a doença celíaca combatendo a desinformação, a FBG reúne os principais mitos e verdades sobre o tema. 

doença celíaca

Clínica de Salvador recruta voluntários com doença celíaca para estudo experimental gratuito por Divulgação
Clínica de Salvador recruta voluntários com doença celíaca para estudo experimental gratuito por Divulgação
Clínica de Salvador recruta voluntários com doença celíaca para estudo experimental gratuito por Divulgação
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Clínica de Salvador recruta voluntários com doença celíaca para estudo experimental gratuito por Divulgação

  • 1. A doença celíaca tem aumentado no mundo
    Verdade. A prevalência cresceu nas últimas décadas, impulsionada pelo avanço dos métodos diagnósticos e maior rastreamento de grupos de risco.

  • 2. Apenas quem tem histórico familiar pode desenvolver a doença
    Mito. Qualquer pessoa pode desenvolver doença celíaca. Embora haja predisposição genética, a maioria dos diagnósticos ocorre na vida adulta, com maior incidência em mulheres.

  • 3. Reduzir o glúten já é suficiente para evitar complicações
    Mito. O tratamento exige exclusão total e permanente do glúten, além do cuidado com contaminação cruzada. Dica: A Lei nº 10.674/2003 obriga a indicação “contém” ou “não contém glúten” nos rótulos dos alimentos, mas, atenção: a retirada do glúten da dieta só deve ser feita após diagnóstico confirmado.

  • 4. A doença pode causar outros problemas de saúde
    Verdade. Entre as possíveis complicações estão anemia, osteoporose, enxaqueca, ataxia, dermatite herpetiforme, alterações menstruais e infertilidade.

  • 5. Algumas condições aumentam o risco de desenvolver a doença
    Verdade. O risco é maior em parentes de primeiro grau, pessoas com diabetes tipo 1, outras doenças autoimunes e síndrome de Down. Em mulheres, manifestações podem surgir ou se intensificar na gestação e no puerpério.

  • 6. O diagnóstico é simples e rápido
    Mito. O diagnóstico envolve exames sorológicos, testes genéticos e, em muitos casos, biópsia do intestino delgado, ainda considerada padrão ouro. “Há uma necessidade urgente de ampliar a conscientização entre médicos sobre a diversidade de manifestações clínicas e a importância dos testes no diagnóstico”, destaca Danielle Kiatkosk.

  • 7. A doença celíaca também afeta a saúde mental
    Verdade. Sintomas como ansiedade, depressão, dificuldade de concentração e alterações de humor podem estar associados. Em alguns casos, há relação com TDAH e transtorno do espectro autista.

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