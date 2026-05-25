Conheça sete mitos e verdades sobre a doença que levou Isis Valverde a ser internada três vezes este ano

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:04
Estima-se que cerca de 1% da população mundial tenha a doença celíaca (DC), condição autoimune crônica em que a ingestão de glúten faz o próprio sistema imunológico atacar o intestino delgado. No Brasil, isso representa de 2 a 2,5 milhões de pessoas, sendo que até 80% ainda não sabem que convivem com a condição, muitos casos não são identificados devido à variedade de sintomas. Esse não é o caso da atriz Isis Valverde que não só convive com a diagnóstico desde os seus 19 anos, como precisou ser internada três vezes ao longe desse ano por conta da doença celíaca.
“A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia que danifica o intestino delgado e compromete a absorção de nutrientes”, explica a gastroenterologista pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e Especialista em Endoscopia Digestiva, Danielle Kiatkosk. Para ampliar a conscientização sobre a doença celíaca combatendo a desinformação, a FBG reúne os principais mitos e verdades sobre o tema.
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