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Cardiomiopatia hipertrófica: saiba tudo sobre a doença que causou a morte de Gabriel Ganley

Cardiologista explica que quando a pessoa se exercita e o coração acelera, esse aumento dos batimentos pode funcionar como gatilho para uma arritmia maligna

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:47

Gabriel Ganley
Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

Após a morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, 22 anos, muita gente tem se perguntado: o que é cardiomiopatia hipertrófica,  a doença apontada no atestado de óbito como a causa de morte do jovem? Cardiologista da Rede D´or, Rodrigo Sultani Leonello explica que o coração é formado por um grande músculo, o miocárdio. Por diversos motivos, o miocárdio aumenta de tamanho e se torna mais espesso, levando ao diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, que também é conhecida como miocardiopatia hipertrófica. De acordo com especialistas, ela pode causar arritmias graves, insuficiência cardíaca e morte súbita. 

Estima-se que a cardiomiopatia hipertrófica (CMH) afete uma em cada 500 pessoas, sendo considerada a doença cardíaca genética mais comum. O especialista ressalta que a doença pode ser uma condição silenciosa em que o paciente não apresenta nenhum sintoma ou sinal de que há algo de errado com seu coração. Mas, conforme evolui, a cardiomiopatia hipertrófica pode tornar o bombeamento de sangue mais difícil, resultando em uma série de complicações.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos

Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução

"Na cardiomiopatia hipertrófica, todo o coração do paciente pode ser afetado pelo espessamento de suas paredes musculares, mas é mais comum que isso ocorra no septo, uma estrutura do coração responsável por separar suas cavidades e fazer a divisão interna do órgão. Quando essa condição afeta o septo, ele aumenta de tamanho, podendo triplicar sua espessura se comparada com os parâmetros considerados normais", acrescenta o cardiologista

Em entrevista ao G1, o cirurgião cardiovascular da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Ricardo Katayose, explica que a parede do ventrículo tem uma espessura considerada normal até cerca de um centímetro. A partir de certo ponto, o músculo passa a ser classificado como hipertrófico — e, em casos extremos, pode ultrapassar os 30 milímetros. “A parede vai ficando mais grossa e a cavidade de dentro acaba ficando menor. Isso dificulta o enchimento e o funcionamento normal do coração”.

Diretor do departamento de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia e professor da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, o cardiologista Elzo Mattar informou ao G1 que a doença pode ter origem genética ou ser adquirida ao longo da vida, inclusive com participação do uso de esteroides anabolizantes.

Na forma genética, o espessamento costuma ser assimétrico: uma das paredes do coração se desenvolve de maneira desproporcional, sem causa aparente, enquanto as demais permanecem normais. Ela tem 50% de chance de ser transmitida de pai para filho e é considerada uma das principais causas de morte súbita em pessoas com menos de 35 anos no Brasil e no mundo. Em muitos casos, a cardiomiopatia hipertrófica permanece silenciosa por anos e só se manifesta diante de uma sobrecarga maior do coração.

Segundo Mattar, quando a pessoa se exercita e o coração acelera, esse aumento dos batimentos pode funcionar como gatilho para uma arritmia maligna —como a taquicardia ventricular ou a fibrilação ventricular, ritmos rápidos e descoordenados que impedem o bombeamento normal do sangue. Por esse risco, segundo ele, pacientes diagnosticados com a condição costumam não ser liberados para o esporte de alto rendimento. Quando aparecem, os sintomas mais comuns incluem falta de ar, dor no peito, palpitações, tontura e desmaios.

Como os anabolizantes afetam o coração

Além da forma genética, a cardiomiopatia também pode ser adquirida e o uso de esteroides anabolizantes está entre os fatores associados. Segundo o cardiologista Elzo Mattar, essas substâncias elevam a pressão arterial e aumentam a carga de trabalho do coração, que passa a bater contra uma resistência maior. “O coração passa a trabalhar contra uma resistência maior e começa a sofrer hipertrofia. Só que esse crescimento acontece de forma desorganizada”, explica.

O especialista lembra ainda que os esteroides podem danificar a microcirculação das coronárias e elevar o risco de formação súbita de coágulos. “Um usuário pode aparentemente ter uma vida normal e, de uma hora para outra, desenvolver uma trombose coronariana aguda, evoluir para um infarto e sofrer morte súbita”, explica. Onde entra a insulina

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