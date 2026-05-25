OPORTUNIDADE

Senai abre cerca de 5 mil vagas de cursos técnicos na Bahia; veja como participar

Do total, 936 vagas serão destinadas ao programa de bolsas de estudo

Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:17

Cursos do Senai Bahia Crédito: Valter Andrade/Coperphoto

O Senai Bahia abriu, nesta segunda-feira (25), inscrições para cerca de 5 mil vagas em cursos técnicos de nível médio na Bahia. Os candidatos podem se inscrever até 15 de julho, por meio do site.

Para concorrer às bolsas de estudo, os candidatos precisam ter alcançado média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em qualquer edição realizada entre 2021 e 2025.

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Do total, 936 vagas serão destinadas ao programa de bolsas de estudo.

As oportunidades são para unidades do Senai localizadas em Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Salvador (Cimatec e Dendezeiros), Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Jacobina, Senhor do Bonfim, Jequié, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães e Serrinha.