EDUCAÇÃO

Senai abre inscrições para Vestibular 2026.2 com vagas para cursos presenciais e EAD em Salvador

Candidatos podem se inscrever até 30 de junho

Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:03

Senai conta com unidades em várias cidades do estado Crédito: Valter Pontes/Sistema FIEB

A Universidade Senai Cimatec abriu as inscrições para o Vestibular Tradicional 2026.2, com vagas para cursos presenciais e EAD em áreas estratégicas e de alta demanda no mercado. Os candidatos podem se inscrever até 30 de junho, pelo site.

A instituição disponibiliza 68 vagas para os cursos presenciais de Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica, além de Arquitetura e Urbanismo e do bacharelado EAD em Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

“A formação no SENAI CIMATEC une excelência acadêmica, infraestrutura de ponta e vivências práticas voltadas a desafios reais. Com participação em projetos de P&D, estágios e experiências em ambientes de produção, o estudante desenvolve competências técnicas e socioemocionais alinhadas às demandas da economia atual”, destaca o pró-reitor da Universidade, Rafael Araujo.

Para o curso EAD de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além do ingresso pelo vestibular tradicional, o candidato também pode optar pela seleção via ENEM ou Histórico Escolar. Nesta modalidade, o prazo de inscrição é ampliado, seguindo até 23 de julho, no site.

Cursos presenciais:

Arquitetura e Urbanismo: 25 vagas

Engenharia da Computação: 7 vagas

Engenharia Mecânica: 20 vagas

Curso EAD: