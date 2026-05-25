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Sorveteria famosa que inovou atendimento em Salvador anuncia fechamento

Clientes lamentaram a decisão

Maysa Polcri

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:18

Sorveteria anunciou encerramento de unidade em publicação nas redes sociais Crédito: Divulgação

A sorveteria Il Sordo Gelato anunciou que irá interromper as atividades no tradicional ponto da Barra, em Salvador. O comunicado foi publicado nas redes sociais do estabelecimento nesta segunda-feira (25).

Na mensagem, a empresa informou que a unidade deixará de funcionar a partir de 25 de junho. O texto, no entanto, indica que a paralisação deve ser temporária.

Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador 1 de 6

“Assim que possível, reativaremos este espaço e este perfil para continuar como sempre nosso propósito de luta pela inclusão e oferta do Gelato”, escreveu o perfil oficial da marca. O serviço presencial na sorveteria acontece em Libras, de segunda-feira a sábado das 12h às 20h, e aos domingos, de 11h até 19h.

Conhecida pela proposta inclusiva e pelo atendimento ligado à comunidade surda, a Il Sordo conquistou clientes na capital baiana ao unir gastronomia e acessibilidade. Nas redes sociais, os seguidores lamentaram o fechamento e desejaram retorno breve ao empreendimento.