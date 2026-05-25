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Sorveteria famosa que inovou atendimento em Salvador anuncia fechamento

Clientes lamentaram a decisão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:18

Sorveteria anunciou encerramento de unidade em publicação nas redes sociais
Sorveteria anunciou encerramento de unidade em publicação nas redes sociais Crédito: Divulgação

sorveteria Il Sordo Gelato anunciou que irá interromper as atividades no tradicional ponto da Barra, em Salvador. O comunicado foi publicado nas redes sociais do estabelecimento nesta segunda-feira (25).

Na mensagem, a empresa informou que a unidade deixará de funcionar a partir de 25 de junho. O texto, no entanto, indica que a paralisação deve ser temporária.

Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador

Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador por Divulgação
Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador por Divulgação
Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador por Divulgação
Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador por Divulgação
Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador por Divulgação
Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador por Divulgação
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Il Sordo Gelato no bairro da Barra, em Salvador por Divulgação

“Assim que possível, reativaremos este espaço e este perfil para continuar como sempre nosso propósito de luta pela inclusão e oferta do Gelato”, escreveu o perfil oficial da marca. O serviço presencial na sorveteria acontece em Libras, de segunda-feira a sábado das 12h às 20h, e aos domingos, de 11h até 19h.

Conhecida pela proposta inclusiva e pelo atendimento ligado à comunidade surda, a Il Sordo conquistou clientes na capital baiana ao unir gastronomia e acessibilidade. Nas redes sociais, os seguidores  lamentaram o fechamento e desejaram retorno breve ao empreendimento.

"Eu nunca vou esquecer do atendimento espetacular e gentil que tive aí. Espero que voltem em breve com as atividades", disse uma cliente. "Que pena. O propósito de vocês é um exemplo. Voltem logo", disse outra pessoa. 

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