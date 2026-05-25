NOVO CONCEITO

Saudade da Perini? Marca leva clássicos para dentro de mercado

Ícone gastronômico para gerações de soteropolitanos aposta em modelo com produtos clássicos e mais de 1.200 rótulos de vinhos no GBarbosa Bela Vista

Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:36

Adega Perini: mais de 1.200 rótulos de vinhos e espumantes de 11 países Crédito: Divulgação

Para muitos soteropolitanos, passar pela Perini nunca foi apenas fazer compras. Entre cafés, pão delícia, tortas, vinhos e encontros de fim de tarde, a marca se tornou parte da rotina — e também da memória afetiva de Salvador. Agora, essa experiência ganha um novo formato dentro do GBarbosa Bela Vista, primeira unidade a receber o novo conceito “store in store” da empresa.

O modelo reúne duas áreas assinadas pela Perini dentro do supermercado: o Empório Perini e a Adega Perini. A proposta é levar para dentro das compras do dia a dia alguns dos produtos e experiências mais associados à marca, incluindo itens de fabricação própria, cafeteria, padaria, confeitaria e uma seleção com mais de 1.200 rótulos de vinhos e espumantes.

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A inauguração aconteceu sexta-feira (22) e contou com a presença do chef Luiz Farias. Formado em Paris e com mais de 30 anos de carreira, ele foi o primeiro sul-americano a ser eleito o Melhor Chef Confeiteiro do Mundo pela Union Internationale de la Boulangerie et de la Pâtisserie.

No empório, os clientes encontram desde pães, sanduíches e pizzas de fermentação natural até produtos que atravessam gerações de consumidores em Salvador, como pão delícia, coxinha especial, palmier, torteletas e as tradicionais tortas da marca. O espaço também oferece cafés, doces, salgados, sopas e refeições rápidas para consumo no local ou para viagem.

Já a Adega Perini aposta em uma curadoria com vinhos de 11 países, incluindo rótulos do Chile, Portugal e Argentina, além de atendimento especializado para orientar consumidores.

A novidade marca mais um movimento de expansão da Perini, hoje integrante do grupo chileno Cencosud, mas ainda fortemente associada ao cotidiano e à cultura gastronômica de Salvador. Segundo a empresa, o novo formato deve chegar a outras unidades da rede ainda neste semestre.

Com mais de 60 anos de história, a marca aposta na combinação entre conveniência e experiência gastronômica para ampliar a presença entre antigos clientes e novas gerações de consumidores baianos.