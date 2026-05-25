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Saudade da Perini? Marca leva clássicos para dentro de mercado

Ícone gastronômico para gerações de soteropolitanos aposta em modelo com produtos clássicos e mais de 1.200 rótulos de vinhos no GBarbosa Bela Vista

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:36

Adega Perini: mais de 1.200 rótulos de vinhos e espumantes de 11 países,
Adega Perini: mais de 1.200 rótulos de vinhos e espumantes de 11 países Crédito: Divulgação

Para muitos soteropolitanos, passar pela Perini nunca foi apenas fazer compras. Entre cafés, pão delícia, tortas, vinhos e encontros de fim de tarde, a marca se tornou parte da rotina — e também da memória afetiva de Salvador. Agora, essa experiência ganha um novo formato dentro do GBarbosa Bela Vista, primeira unidade a receber o novo conceito “store in store” da empresa.

O modelo reúne duas áreas assinadas pela Perini dentro do supermercado: o Empório Perini e a Adega Perini. A proposta é levar para dentro das compras do dia a dia alguns dos produtos e experiências mais associados à marca, incluindo itens de fabricação própria, cafeteria, padaria, confeitaria e uma seleção com mais de 1.200 rótulos de vinhos e espumantes.

Saudade da Perini? Marca leva clássicos para dentro de mercado

Adega Perini aposta em curadoria com vinhos de 11 países, além de atendimento especializado para orientar consumidores por Divulgação
Clientes encontram desde pães, sanduíches e pizzas de fermentação natural até produtos que atravessam gerações de consumidores em Salvador por Divulgação
Pão delícia, coxinha especial, palmier, torteletas e as tradicionais tortas da marca podem ser compradas dentro de mercado  por Divulgação
Marca que se tornou parte da rotina — e também da memória afetiva de Salvador - agora dentro do GBarbosa Bela Vista por Divulgação
GBarbosa Bela Vista: primeira unidade a receber o novo conceito 'store in store' da empresa por Divulgação
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Adega Perini aposta em curadoria com vinhos de 11 países, além de atendimento especializado para orientar consumidores por Divulgação

A inauguração aconteceu sexta-feira (22) e contou com a presença do chef Luiz Farias. Formado em Paris e com mais de 30 anos de carreira, ele foi o primeiro sul-americano a ser eleito o Melhor Chef Confeiteiro do Mundo pela Union Internationale de la Boulangerie et de la Pâtisserie.

No empório, os clientes encontram desde pães, sanduíches e pizzas de fermentação natural até produtos que atravessam gerações de consumidores em Salvador, como pão delícia, coxinha especial, palmier, torteletas e as tradicionais tortas da marca. O espaço também oferece cafés, doces, salgados, sopas e refeições rápidas para consumo no local ou para viagem.

Já a Adega Perini aposta em uma curadoria com vinhos de 11 países, incluindo rótulos do Chile, Portugal e Argentina, além de atendimento especializado para orientar consumidores.

A novidade marca mais um movimento de expansão da Perini, hoje integrante do grupo chileno Cencosud, mas ainda fortemente associada ao cotidiano e à cultura gastronômica de Salvador. Segundo a empresa, o novo formato deve chegar a outras unidades da rede ainda neste semestre.

Com mais de 60 anos de história, a marca aposta na combinação entre conveniência e experiência gastronômica para ampliar a presença entre antigos clientes e novas gerações de consumidores baianos. 

A marca mantém as unidades da Graça e o Café Perini no Costa Azul.

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Mercado Consumo Perini Coxinha

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