'Órfão' da coxinha da Perini? Aprenda a fazer o salgado que marcou gerações em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:00
O encerramento da unidade da Perini da Pituba, nesta sexta-feira (27), trouxe de volta um assunto que sempre está nas rodas de conversas dos antigos fãs da delicatessen: a famosa coxinha com catupiry. O vazio afetivo é real, e ainda dá para encontrar o salgado pela cidade, já que a Perini não fechou todas as lojas e quiosques - embora enfrente um visível declínio com a suspensão de atividades de diversas lojas.
Coxinha da Perini
Mas o papo aqui é outro: a coxinha. Para não ficar refém de buscar o salgado pela cidade, nem ter que lidar com a ausência dele caso um dia a Perini realmente feche todas as suas lojas, a dica é aprender a fazer o produto que ganhou status quase simbólico ao longo dos anos, tornando-se parada obrigatória para quem passava pelas lojas em busca de um lanche rápido.
O salgado era (é?) tudo isso, sim. Casquinha crocante, recheio generoso de frango e cremosidade do Catupiry original são os pontos chave. Bora aprender a fazer?
Receita de coxinha de frango com catipiry da Perini:
Ingredientes do recheio:
1 colher de sopa de manteiga
1 fio de azeite
1 cebola picada
3 dentes de alho
500 g de frango cozido e desfiado
1 colher de café de sal
1 pitada de pimenta-do-reino
1 pitada de alho em pó
1 pitada de páprica defumada
1 tomate picado
1/2 xícara de chá de molho de tomate
1/2 xícara de chá de caldo de frango
Cheiro-verde a gosto
Catupiry original
Modo de preparo do recheio
Em uma panela, aqueça a manteiga com o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e, em seguida, o frango desfiado. Tempere com sal, pimenta, alho em pó e páprica. Adicione o tomate, o molho de tomate e o caldo de frango, mexendo até formar um recheio úmido e bem incorporado. Finalize com cheiro-verde e reserve até esfriar.
Ingredientes da massa
2 xícaras de chá de leite
1 xícara de chá de caldo de frango
1 colher de café de sal
1 envelope de caldo de galinha
3 xícaras de chá de farinha de trigo
Modo de preparo da massa
Leve o leite, o caldo de frango, o sal e o caldo de galinha ao fogo até levantar fervura. Acrescente a farinha de trigo de uma só vez e mexa continuamente até formar uma massa lisa que desgrude do fundo da panela. Deixe amornar antes de modelar.
Para empanar
1 xícara de chá de leite
1 xícara de chá de farinha panko
Montagem e fritura
Abra pequenas porções da massa nas mãos, coloque o recheio no centro e modele no formato tradicional de coxinha. Passe no leite, empane na farinha panko e frite em óleo quente até dourar e ficar crocante.
A receita não é a oficial da delicatessen, mas reproduz elementos que ajudaram a transformar a coxinha da Perini em um fenômeno local: recheio bem temperado, massa macia e casquinha sequinha. Com o fechamento da loja da Pituba, o sabor que marcou gerações passa a sobreviver também nas cozinhas de quem decidiu manter viva a tradição em casa.