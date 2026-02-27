REALITY

Líder no BBB 26, Samira pode faturar prêmio maior que o do vice-campeão; entenda

Após vencer a Prova do Líder, sister recebeu anúncio inédito de Tadeu Schmidt

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:31

Samira é a nova líder no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Na noite de quinta-feira (26), depois de vencer a sétima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, Samira foi surpreendida ao vivo por Tadeu Schmidt com um anúncio que ninguém esperava.

Diferentemente dos líderes anteriores, ela pode conquistar um prêmio ainda maior caso chegue ao Top 10 do reality. Se atingir essa marca, além de garantir um apartamento avaliado em R$ 270 mil, benefício já previsto para outros líderes como Jonas Sulzbach, Babu Santana e Alberto Cowboy, Samira também levará R$ 100 mil em dinheiro. Ou seja: R$ 370 mil no total.

A notícia fez a sister cair no choro. Durante o programa, ela já havia comentado sobre dificuldades financeiras, incluindo dívidas e aluguel atrasado. Ao ouvir o valor, foi às lágrimas. A aliada Ana Paula brincou, dizendo que a amiga já podia se considerar rica.

O montante, inclusive, supera o prêmio tradicional dado ao vice-campeão do programa, que costuma ser de R$ 150 mil. Já o grande vencedor da edição levará para casa o prêmio inédito de R$ 5,5 milhões.

Vale lembrar que Maxiane, líder na terceira semana, acabou eliminada antes de alcançar o Top 10 e, por isso, perdeu o direito ao apartamento.

Com a liderança nas mãos, Samira já definiu seu alvo: Alberto Cowboy.

Segundo ela, há motivos suficientes para a indicação. A decisão movimentou a casa. Ana Paula, inclusive, declarou que aceita ir ao Paredão caso a estratégia inclua o nome de Cowboy, afirmando que prefere enfrentar a berlinda a seguir no jogo sem posicionamento.

A possibilidade de imunização pelo Anjo também entrou na conta. Caso Jonas Sulzbach conquiste o colar, pode proteger Cowboy. De olho nisso, Samira já articula conversas para tentar influenciar os próximos passos da dinâmica.

Como vai funcionar o Paredão falso?

O próximo domingo (1) promete agitar ainda mais o jogo. A formação do Paredão será composta por:

Um emparedado pelo exilado;

Um indicado pela Líder;

O mais votado pela casa;

Um contragolpe do indicado pela Líder.

Três desses participantes disputam a Prova Bate-Volta, e apenas um escapa.

Mas o grande detalhe é outro: o público não votará para eliminar. Desta vez, a votação servirá para mandar um participante ao Quarto Secreto. Na terça-feira, haverá uma eliminação falsa completa, com direito a discurso, despedida e saída dramática da casa. O escolhido ficará isolado, observando tudo, antes de retornar imune ao jogo.