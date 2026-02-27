Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder no BBB 26, Samira pode faturar prêmio maior que o do vice-campeão; entenda

Após vencer a Prova do Líder, sister recebeu anúncio inédito de Tadeu Schmidt

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:31

Samira é a nova líder no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo 

Na noite de quinta-feira (26), depois de vencer a sétima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, Samira foi surpreendida ao vivo por Tadeu Schmidt com um anúncio que ninguém esperava.

Diferentemente dos líderes anteriores, ela pode conquistar um prêmio ainda maior caso chegue ao Top 10 do reality. Se atingir essa marca, além de garantir um apartamento avaliado em R$ 270 mil, benefício já previsto para outros líderes como Jonas Sulzbach, Babu Santana e Alberto Cowboy, Samira também levará R$ 100 mil em dinheiro. Ou seja: R$ 370 mil no total.

A notícia fez a sister cair no choro. Durante o programa, ela já havia comentado sobre dificuldades financeiras, incluindo dívidas e aluguel atrasado. Ao ouvir o valor, foi às lágrimas. A aliada Ana Paula brincou, dizendo que a amiga já podia se considerar rica.

Leia mais

Imagem - Como Lucas Buda emagreceu 31 kg em 6 meses? Ex-BBB revela segredo da mudança

Como Lucas Buda emagreceu 31 kg em 6 meses? Ex-BBB revela segredo da mudança

Imagem - 'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Imagem - 'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

O montante, inclusive, supera o prêmio tradicional dado ao vice-campeão do programa, que costuma ser de R$ 150 mil. Já o grande vencedor da edição levará para casa o prêmio inédito de R$ 5,5 milhões.

Vale lembrar que Maxiane, líder na terceira semana, acabou eliminada antes de alcançar o Top 10 e, por isso, perdeu o direito ao apartamento.

Com a liderança nas mãos, Samira já definiu seu alvo: Alberto Cowboy.

Segundo ela, há motivos suficientes para a indicação. A decisão movimentou a casa. Ana Paula, inclusive, declarou que aceita ir ao Paredão caso a estratégia inclua o nome de Cowboy, afirmando que prefere enfrentar a berlinda a seguir no jogo sem posicionamento.

Samira (BBB 26)

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Samira (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Samira (anjo) por Divulgação
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

A possibilidade de imunização pelo Anjo também entrou na conta. Caso Jonas Sulzbach conquiste o colar, pode proteger Cowboy. De olho nisso, Samira já articula conversas para tentar influenciar os próximos passos da dinâmica.

  • Como vai funcionar o Paredão falso?

O próximo domingo (1) promete agitar ainda mais o jogo. A formação do Paredão será composta por:

  • Um emparedado pelo exilado;
  • Um indicado pela Líder;
  • O mais votado pela casa;
  • Um contragolpe do indicado pela Líder.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Enquete BBB 26: quem a líder Samira vai indicar ao Paredão Falso?

Filha de Solange Couto se pronuncia após polêmica da atriz no BBB 26: 'Lamentável'

Saiba por que Maxiane perdeu apartamento de 270 mil reais após eliminação do BBB 26

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Irmã de Samira reage após fala polêmica de Solange Couto no BBB 26: 'Doeu profundamente'

Três desses participantes disputam a Prova Bate-Volta, e apenas um escapa.

Mas o grande detalhe é outro: o público não votará para eliminar. Desta vez, a votação servirá para mandar um participante ao Quarto Secreto. Na terça-feira, haverá uma eliminação falsa completa, com direito a discurso, despedida e saída dramática da casa. O escolhido ficará isolado, observando tudo, antes de retornar imune ao jogo.

Tadeu Schmidt ainda brincou que já está preparando o “óleo de peroba”, antecipando o climão que deve se instalar quando o participante voltar cheio de informações.

Leia mais

Imagem - Ingressos para Anavitória em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Ingressos para Anavitória em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Samira Samira Sagr

Mais recentes

Imagem - 'A vítima não tem culpa': Nana Gouvêa quebra silêncio sobre traumas, estupro e violência doméstica

'A vítima não tem culpa': Nana Gouvêa quebra silêncio sobre traumas, estupro e violência doméstica
Imagem - Como é o apartamento de Marina Sena e Juliano Floss: Refúgio dos anos 70 tem banheira vintage, janelões e academia

Como é o apartamento de Marina Sena e Juliano Floss: Refúgio dos anos 70 tem banheira vintage, janelões e academia
Imagem - Daphne fica fora da 4ª temporada de Bridgerton? Entenda o paradeiro da personagem na nova fase

Daphne fica fora da 4ª temporada de Bridgerton? Entenda o paradeiro da personagem na nova fase

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
01

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia do mundo com câmera mais velha que ele e comove
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia do mundo com câmera mais velha que ele e comove

Imagem - Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep
03

Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep

Imagem - Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)
04

Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)