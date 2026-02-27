Acesse sua conta
Como Lucas Buda emagreceu 31 kg em 6 meses? Ex-BBB revela segredo da mudança

Professor e capoeirista que ganhou destaque no BBB 24 detalha mudança de hábitos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:16

Lucas Buda, BBB 24,
Lucas Buda, BBB 24 Crédito: Globo

Quem acompanhou o Big Brother Brasil 24 certamente lembra de Lucas Buda. Agora, fora da casa mais vigiada do país, o professor e capoeirista carioca voltou aos holofotes por outro motivo: a transformação física.

Aos 32 anos, ele revelou nas redes sociais que eliminou 31 quilos em um período de seis meses e fez questão de dividir com os seguidores o antes e depois da mudança. Segundo Lucas, o processo começou quando decidiu buscar acompanhamento profissional especializado em saúde e emagrecimento.

Ele contou que, no início, duvidou que conseguiria alcançar o resultado sem medidas radicais. A proposta, no entanto, era justamente o oposto: nada de dietas milagrosas ou soluções extremas. O foco foi ajuste de rotina, alimentação equilibrada, prática de exercícios e, quando necessário, suporte medicamentoso, sempre com orientação médica.

Além do acompanhamento clínico, Lucas passou a treinar com personal trainer. A rotina incluiu musculação, fortalecimento muscular e, posteriormente, corrida, tudo adaptado à sua realidade e ao ritmo do corpo. O próprio ex-BBB admite que nem sempre conseguiu seguir tudo à risca, mas reforça que o processo foi sendo ajustado ao longo do caminho.

Antes e Depois: Lucas Buda

Lucas Buda por Reprodução
Ex-BBB Lucas Buda mostra antes e depois de perder 31kg por Reprodução/Redes Sociais
Lucas Buda por Reprodução/Instagram
Lucas Buda por Reprodução/Instagram @grouphave_
Antes e depois de Lucas Buda por Reprodução/Instagram
Lucas Buda por Reprodução/Instagram
Lucas Buda por Reprodução/TV Globo
Lucas Buda por Reprodução/Instagram @grouphave_
Mais do que a estética, ele destaca ganhos em qualidade de vida, disposição e autoestima. A mudança, segundo ele, trouxe mais autonomia e bem-estar no dia a dia.

  • Relembre a passagem pelo reality

Durante o confinamento no BBB 24, Lucas Buda esteve no centro de uma das polêmicas da edição. Casado quando entrou no programa, ele se aproximou da participante Giovanna Pitel, o que gerou repercussão fora da casa.

Apesar de não ter havido traição, a então esposa, Camila Moura, decidiu encerrar o relacionamento ao perceber o envolvimento emocional do marido durante o reality.

