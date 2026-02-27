STREAMING

Daphne fica fora da 4ª temporada de Bridgerton? Entenda o paradeiro da personagem na nova fase

Personagem vivida por Phoebe Dynevor não retorna aos novos episódios e aparece apenas em menções ao longo da história

Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:27

Bridgerton Crédito: Divulgação

A ausência de Daphne Bridgerton na quarta temporada de Bridgerton voltou a repercutir entre os fãs da série. O novo ano da produção, encerrado nesta quinta-feira (26), acompanha o romance de Benedict e Sophie, mas não conta com a participação da atriz Phoebe Dynevor, intérprete da protagonista da primeira temporada.

Mesmo sendo uma das personagens centrais da família Bridgerton, Daphne não aparece fisicamente nos episódios. A duquesa é apenas mencionada no segundo capítulo da temporada e não participa de momentos importantes da trama, como o funeral ligado à família e o casamento de Benedict.

A situação repete o que já havia acontecido na terceira temporada, quando a personagem também foi citada, mas não integrou o elenco ativo. A última aparição de Daphne ocorreu na segunda temporada da série.

Nas redes sociais, a ausência gerou críticas e frustração entre os espectadores. Internautas afirmaram sentir falta da personagem nas reuniões familiares e questionaram a decisão de deixar a duquesa fora de eventos considerados marcantes para a narrativa.