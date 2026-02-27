Daphne fica fora da 4ª temporada de Bridgerton? Entenda o paradeiro da personagem na nova fase

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:27
A ausência de Daphne Bridgerton na quarta temporada de Bridgerton voltou a repercutir entre os fãs da série. O novo ano da produção, encerrado nesta quinta-feira (26), acompanha o romance de Benedict e Sophie, mas não conta com a participação da atriz Phoebe Dynevor, intérprete da protagonista da primeira temporada.
Bridgerton
Mesmo sendo uma das personagens centrais da família Bridgerton, Daphne não aparece fisicamente nos episódios. A duquesa é apenas mencionada no segundo capítulo da temporada e não participa de momentos importantes da trama, como o funeral ligado à família e o casamento de Benedict.
A situação repete o que já havia acontecido na terceira temporada, quando a personagem também foi citada, mas não integrou o elenco ativo. A última aparição de Daphne ocorreu na segunda temporada da série.
Nas redes sociais, a ausência gerou críticas e frustração entre os espectadores. Internautas afirmaram sentir falta da personagem nas reuniões familiares e questionaram a decisão de deixar a duquesa fora de eventos considerados marcantes para a narrativa.
Antes mesmo da nova temporada, Phoebe Dynevor já havia sinalizado que não pretendia retornar à produção. Em entrevistas anteriores, a atriz explicou que entende que a trajetória de Daphne foi concluída dentro da história, após o desenvolvimento apresentado nas primeiras temporadas.