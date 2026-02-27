NOVELA DAS 6

Sandra usa Policarpo em golpe e desperta a fúria de Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (27)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) e Policarpo Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achava que a vida de Candinho ia ficar tranquila, se enganou. No capítulo desta sexta-feira, 27, o protagonista vai bater o pé e deixar bem claro para Zulma que não pretende dividir a cama com ela de jeito nenhum. Mas o sossego dele dura pouco, já que a vilã Sandra (agora atendendo como Baronesa) vai mexer onde mais dói: ela anuncia uma nova estratégia de vendas que envolve ninguém menos que o burro Policarpo, deixando Candinho uma fera.



Enquanto isso, na fazenda, o clima é de festa. Cunegundes finalmente recebe os aplausos que sempre quis após a apresentação de seu musical. Já Dita brilha em solo paulistano; a apresentação dela encanta a capital e promete mudar os rumos da história. Falando em mudança, Estela abre o coração para Dita e revela quais são seus planos para os próximos passos.

Maria Divina e Zé dos Porcos seguem vivendo no mundo da lua, sonhando com a família que estão construindo. Já Lauro revela a Tobias um desejo nobre: o médico está decidido a adotar uma criança.



Para fechar o dia, Lúcio tenta consolar Haydée em um momento difícil, mas o cerco está se fechando. Araújo garante a Olga que terá uma conversa definitiva para se resolver com Haydée de uma vez por todas.