TURISMO

O que tem na praia brasileira que viralizou no TikTok e virou febre entre jovens argentinos

Veja como o balneário de Imbituba virou febre entre jovens e dominou as redes sociais nesta temporada

Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17:00

As mídias sociais revelaram um novo velho destino no litoral catarinense Crédito: AndreaSimone / Wikimedia Commons

Você já imaginou caminhar por uma praia brasileira e se sentir em Buenos Aires? Pois é exatamente isso que está acontecendo nas areias catarinenses agora. O sotaque espanhol tomou conta do litoral.

O balneário de Imbituba vive uma transformação vibrante nesta temporada de verão. O público jovem estrangeiro descobriu o local e mudou totalmente o cenário turístico da região sul do estado.

As melhores praias do mundo 1 de 5

Certamente, essa mudança de perfil trouxe uma energia nova para a vila rústica. O português agora divide espaço com o espanhol em cada trilha e estabelecimento local de forma muito natural.

Impacto das redes sociais

Muitos turistas escolhem seus destinos observando as experiências reais de outras pessoas comuns. O TikTok foi a ferramenta principal para espalhar a beleza rústica do Rosa internacionalmente em poucos meses.

De fato, a pesquisadora Issaaf Karhawi comenta que essa identificação digital é muito poderosa atualmente. Segundo ela, os vídeos curtos humanizam destinos que antes pareciam apenas comerciais ou distantes.

Como resultado, a plataforma cria um desejo de consumo baseado na proximidade e na verdade. "Lugares que aparecem como destinos turísticos tradicionais, no TikTok são experiências vividas em primeira pessoa, por criadores que se parecem muito comigo", afirma a especialista.

Invasão da Geração Z na vila

A presença maciça de jovens entre 18 e 22 anos surpreendeu os moradores e empresários locais. Algumas pousadas da região chegaram a registrar 80% de ocupação apenas por argentinos no mês de janeiro.

Essa concentração internacional é tão forte que muitos visitantes se sentem totalmente em casa. Uma turista relatou o espanto de encontrar vizinhos de infância circulando livremente pelo centrinho da vila de Imbituba.

"É a primeira vez que vejo tantos argentinos na Praia do Rosa. Incrível. Encontrei gente da minha universidade em Buenos Aires, encontrei gente que estudou comigo quando eu era criança, nos subúrbios da zona oeste. É incrível. Tem tanta gente. Não consigo acreditar. E eu nem falo português, é tudo espanhol", disse ela.

Fatores econômicos na região

Além do inegável apelo visual, o fator financeiro foi determinante para atrair essa massa de visitantes. A combinação de câmbio favorável e a maior oferta de voos baratos facilitou muito o acesso.

Ademais, a prefeitura percebe que esse público jovem é vital para a divulgação digital da cidade. Eles projetam as belezas naturais do litoral catarinense para diversas províncias do país vizinho espontaneamente.