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Tribunal de Justiça barra leitura obrigatória da bíblia em sessões de câmara municipal

Regra estava prevista no regimento interno

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:05

São mais de 200 versões diferentes da Bíblia
São mais de 200 versões diferentes da Bíblia Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) decidiu que a leitura da bíblia não é mais obrigatória na Câmara de Vereadores de Três Barras, no Planalto Norte do estado.

A regra estava prevista no regimento interno e vinha sendo aplicada como parte da abertura dos trabalhos.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou procedente uma ação direta de inconstitucionalidade para anular trechos do regimento interno que determinavam a execução do chamado “Momento Bíblico”. A decisão foi unânime.

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O Ministério Público, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canoinhas (SC), ajuizou a ação para derrubar a norma. O órgão argumentou que a prática afronta as Constituições Federal e Estadual por privilegiar o cristianismo em detrimento de outras crenças ou da ausência de fé. 

Tags:

Bíblia

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