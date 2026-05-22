DECISÃO

Tribunal de Justiça barra leitura obrigatória da bíblia em sessões de câmara municipal

Regra estava prevista no regimento interno

Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:05

São mais de 200 versões diferentes da Bíblia Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) decidiu que a leitura da bíblia não é mais obrigatória na Câmara de Vereadores de Três Barras, no Planalto Norte do estado.

A regra estava prevista no regimento interno e vinha sendo aplicada como parte da abertura dos trabalhos.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou procedente uma ação direta de inconstitucionalidade para anular trechos do regimento interno que determinavam a execução do chamado “Momento Bíblico”. A decisão foi unânime.