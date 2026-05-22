TRAGÉDIA

Jovens casados há 20 dias morrem em acidente de trânsito no interior

Vítimas de 18 e 20 anos estavam em veículo que perdeu o controle

Carol Neves

Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:32

Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 Crédito: Reproducão

Um casal morreu após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, na quinta-feira (21). As vítimas foram identificadas como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro em que os dois estavam seguia no sentido Jacutinga (MG) quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário.

Casal morre em acidente no interior de SP 1 de 3

Paola, que estava no banco do passageiro, morreu ainda no local. Mathias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, o fotógrafo contratado para registrar o casamento do casal lamentou a tragédia. “Eu sabia que estava registrando momentos que se tornariam lembranças eternas, mas não desse jeito”, escreveu. Segundo relatos publicados online, os dois estavam casados havia 20 dias.

O motorista da caminhonete sofreu apenas escoriações leves. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

A perícia foi acionada para investigar as causas do acidente.