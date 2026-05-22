Jovens casados há 20 dias morrem em acidente de trânsito no interior

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Carol Neves
Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:32
Um casal morreu após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, na quinta-feira (21). As vítimas foram identificadas como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20.
Segundo o boletim de ocorrência, o carro em que os dois estavam seguia no sentido Jacutinga (MG) quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário.
Casal morre em acidente no interior de SP
Paola, que estava no banco do passageiro, morreu ainda no local. Mathias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Nas redes sociais, o fotógrafo contratado para registrar o casamento do casal lamentou a tragédia. “Eu sabia que estava registrando momentos que se tornariam lembranças eternas, mas não desse jeito”, escreveu. Segundo relatos publicados online, os dois estavam casados havia 20 dias.
O motorista da caminhonete sofreu apenas escoriações leves. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
A perícia foi acionada para investigar as causas do acidente.
De acordo com o Serviço Funerário Itapirense, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas e devem ser liberados para os familiares nesta sexta-feira (22).