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Agricultor nordestino que achou petróleo ao buscar água em sítio vai receber até menos de 1% do lucro da produção

Descoberta aconteceu enquanto agricultor tentava construir poço artesiano para abastecer casa da família

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11:23

Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água
Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água Crédito: Marcelo Andrade/IFCE

A tentativa de encontrar água para abastecer a própria casa terminou com uma descoberta inesperada no interior do Ceará. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou que a substância escura encontrada pelo agricultor Sidrônio Moreira em uma propriedade rural no Vale do Jaguaribe é petróleo cru.

Segundo informações divulgadas pelo g1, Sidrônio decidiu perfurar o solo usando economias da aposentadoria para construir um poço artesiano. A família enfrentava dificuldades de acesso à água encanada e buscava uma alternativa para abastecimento doméstico. No lugar da água, porém, surgiu um líquido preto, viscoso e com forte cheiro de combustível.

Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água

Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água por Marcelo Andrade/IFCE
Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água por Marcelo Andrade/IFCE
Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água por Marcelo Andrade/IFCE
Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água por Marcelo Andrade/IFCE
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Agricultor encontrou petróleo quando cavou buraco para achar água por Marcelo Andrade/IFCE

O caso aconteceu inicialmente em novembro de 2024, mas a família só procurou oficialmente a ANP em julho de 2025. A vistoria técnica da agência ocorreu meses depois, em março deste ano, após a repercussão do caso. Agora, depois da conclusão das análises laboratoriais, a ANP confirmou que o material encontrado se trata realmente de petróleo.

A confirmação abriu um processo administrativo para avaliar o potencial da área e estudar as condições geológicas da região. Os levantamentos devem indicar se existe viabilidade econômica para exploração comercial futura. Apesar disso, a ANP informou que ainda não existe prazo para conclusão dos estudos e ressaltou que não há garantia de exploração da reserva.

Ainda conforme o g1, técnicos da agência consideraram o caso incomum porque o petróleo apareceu em uma profundidade relativamente baixa, cerca de 40 metros abaixo da superfície. As análises utilizaram amostras coletadas pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), que acompanha a situação desde o início.

Mesmo que o subsolo pertença à União, a legislação brasileira prevê compensação financeira ao dono do terreno caso haja exploração econômica da área no futuro. O percentual pode variar entre 0,5% e 1% do valor da produção petrolífera.

A ANP informou ainda que os resultados também foram enviados à Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Semace), que poderá avaliar possíveis impactos ambientais e definir orientações relacionadas à área.

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