PRISÃO

Ao lado do Carandiru, Deolane Bezerra está presa em penitenciária feminina superlotada

Influenciadora foi presa durante operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:17

Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC Crédito: Leonardo Amaro/Metrópoles

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra está presa na Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo, unidade considerada a maior penitenciária feminina do estado e que atualmente opera acima da capacidade. O presídio fica a menos de 500 metros da área onde funcionava o antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, cenário do massacre que deixou 111 mortos em 1992. As informações são do g1.

Deolane foi encaminhada para a unidade na quinta-feira (21), após ser presa em Alphaville, em Barueri, durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações, a influenciadora é apontada como integrante da estrutura financeira da facção criminosa. O inquérito sustenta que contas ligadas a ela eram utilizadas para movimentar recursos do grupo e dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.

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Ao deixar a sede da Polícia Civil, na região central da capital paulista, antes da transferência para o presídio, Deolane afirmou que “a Justiça vai ser feita”.

A audiência de custódia ocorreu ainda na quinta-feira (21), quando a Justiça decidiu manter a prisão preventiva da advogada. A expectativa é que ela seja transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, ainda nesta sexta-feira (22).

Dados da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), atualizados na quarta-feira (20), apontam que a Penitenciária Feminina de Santana possui capacidade para 2.686 detentas, mas atualmente abriga 2.825 mulheres.

Inaugurada em dezembro de 2005, a unidade possui cerca de 108 mil metros quadrados de área construída e funciona em regime fechado. O presídio também lidera o ranking estadual em população carcerária feminina. Segundo os dados oficiais, a penitenciária concentra 1.627 presas a mais do que a segunda unidade feminina mais populosa de São Paulo, localizada em Mogi Guaçu.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos 1 de 5