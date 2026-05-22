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Ao lado do Carandiru, Deolane Bezerra está presa em penitenciária feminina superlotada

Influenciadora foi presa durante operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:17

Carros de luxo foram apreendidos
Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC Crédito: Leonardo Amaro/Metrópoles

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra está presa na Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo, unidade considerada a maior penitenciária feminina do estado e que atualmente opera acima da capacidade. O presídio fica a menos de 500 metros da área onde funcionava o antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, cenário do massacre que deixou 111 mortos em 1992. As informações são do g1. 

Deolane foi encaminhada para a unidade na quinta-feira (21), após ser presa em Alphaville, em Barueri, durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações, a influenciadora é apontada como integrante da estrutura financeira da facção criminosa. O inquérito sustenta que contas ligadas a ela eram utilizadas para movimentar recursos do grupo e dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.

Deolane Bezerra

Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

Ao deixar a sede da Polícia Civil, na região central da capital paulista, antes da transferência para o presídio, Deolane afirmou que “a Justiça vai ser feita”.

A audiência de custódia ocorreu ainda na quinta-feira (21), quando a Justiça decidiu manter a prisão preventiva da advogada. A expectativa é que ela seja transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, ainda nesta sexta-feira (22).

Dados da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), atualizados na quarta-feira (20), apontam que a Penitenciária Feminina de Santana possui capacidade para 2.686 detentas, mas atualmente abriga 2.825 mulheres.

Inaugurada em dezembro de 2005, a unidade possui cerca de 108 mil metros quadrados de área construída e funciona em regime fechado. O presídio também lidera o ranking estadual em população carcerária feminina. Segundo os dados oficiais, a penitenciária concentra 1.627 presas a mais do que a segunda unidade feminina mais populosa de São Paulo, localizada em Mogi Guaçu.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos

Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
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Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles

A penitenciária fica na Avenida General Ataliba Leonel, no bairro do Carandiru, região historicamente associada ao antigo complexo penitenciário desativado. Atualmente, parte da área abriga o Parque da Juventude.

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Tags:

Crime Presa Pcc Deolane Bezerra

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