Ao lado do Carandiru, Deolane Bezerra está presa em penitenciária feminina superlotada

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Wendel de Novais
Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:17
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra está presa na Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo, unidade considerada a maior penitenciária feminina do estado e que atualmente opera acima da capacidade. O presídio fica a menos de 500 metros da área onde funcionava o antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, cenário do massacre que deixou 111 mortos em 1992. As informações são do g1.
Deolane foi encaminhada para a unidade na quinta-feira (21), após ser presa em Alphaville, em Barueri, durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo as investigações, a influenciadora é apontada como integrante da estrutura financeira da facção criminosa. O inquérito sustenta que contas ligadas a ela eram utilizadas para movimentar recursos do grupo e dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
Deolane Bezerra
Ao deixar a sede da Polícia Civil, na região central da capital paulista, antes da transferência para o presídio, Deolane afirmou que “a Justiça vai ser feita”.
A audiência de custódia ocorreu ainda na quinta-feira (21), quando a Justiça decidiu manter a prisão preventiva da advogada. A expectativa é que ela seja transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, ainda nesta sexta-feira (22).
Dados da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), atualizados na quarta-feira (20), apontam que a Penitenciária Feminina de Santana possui capacidade para 2.686 detentas, mas atualmente abriga 2.825 mulheres.
Inaugurada em dezembro de 2005, a unidade possui cerca de 108 mil metros quadrados de área construída e funciona em regime fechado. O presídio também lidera o ranking estadual em população carcerária feminina. Segundo os dados oficiais, a penitenciária concentra 1.627 presas a mais do que a segunda unidade feminina mais populosa de São Paulo, localizada em Mogi Guaçu.
Deolane foi presa e bens foram apreendidos
A penitenciária fica na Avenida General Ataliba Leonel, no bairro do Carandiru, região historicamente associada ao antigo complexo penitenciário desativado. Atualmente, parte da área abriga o Parque da Juventude.