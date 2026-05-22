INFLUENCIADORA PRESA

Não vende no Brasil: veja como Deolane tinha Cadillac Escalade de R$ 2,1 milhões que foi apreendido

SUV de luxo apreendido com a influenciadora chegou ao país por importação independente, processo que pode dobrar o valor do carro

Carol Neves

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:43

Carro foi um dos apreendidos na operação que prendeu Deolane Crédito: Leonardo Amaro/Metrópoles

O Cadillac Escalade apreendido com a influenciadora Deolane Bezerra chamou atenção não apenas pelo luxo, mas também por um detalhe curioso: a marca Cadillac ainda não vende carros oficialmente no Brasil. Deolane foi presa esta semana suspeita de lavar dinheiro para a facção PCC, o que ela negou, através de seus advogados.

A fabricante norte-americana já confirmou que começará a operar no país apenas no último trimestre de 2026, com foco em veículos elétricos. Mesmo assim, alguns modelos da marca já circulam entre milionários e celebridades graças à importação independente.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos 1 de 5

O SUV de Deolane foi apreendido nesta quinta-feira (21), durante uma operação em que a influenciadora acabou presa sob suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Além do Cadillac, também foram apreendidos um Mercedes-Benz G63, um Range Rover e um Jeep Commander.

Trazer um Cadillac Escalade para o Brasil pode custar a partir de R$ 2,1 milhões. Não há confirmação se o veículo foi comprado diretamente nos Estados Unidos ou adquirido já no Brasil.

O Escalade é um dos modelos mais luxuosos da Cadillac e vem equipado com motor V8 6.2 de 691 cavalos de potência. O SUV também traz tração nas quatro rodas, câmbio automático de 10 marchas e uma tela de 55 polegadas que ocupa praticamente todo o painel.

Importação independente

A chegada desses veículos ao país acontece por meio da chamada importação independente, modalidade que permite a pessoas físicas e empresas trazerem carros do exterior sem participação oficial das montadoras.

O processo, porém, envolve uma longa burocracia. O veículo precisa atender às exigências brasileiras de emissão e segurança, além de passar por liberações de órgãos como Ibama e Denatran. Também é necessário comprovar compatibilidade entre renda e valor da compra.

Além disso, os custos vão muito além do preço do carro. Imposto de Importação, IPI, ICMS, taxas aduaneiras e despesas de transporte fazem o valor praticamente dobrar em muitos casos.

“Para um veículo de US$ 100 mil, as taxas de aduana e transporte podem, somadas, ficar entre R$ 80 mil e R$ 120 mil”, afirmou Natel Valério, diretor comercial da Direct Imports, falando ao portal G1.