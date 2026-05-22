VIOLÊNCIA

Dono de restaurante famoso é executado a tiros ao sair de mercado

Dono do Marambaia Beach foi atacado por criminosos que chegaram em uma motocicleta

Carol Neves

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:10

Empresário Sérgio André de Souza Duarte, de 59 anos Crédito: Reprodução

O empresário Sérgio André de Souza Duarte, de 59 anos, conhecido como Parafuso, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (21), em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na Estrada Roberto Burle Marx.

Segundo relatos iniciais, o ataque aconteceu por volta das 9h30, quando a vítima retornava de um mercado. Testemunhas afirmaram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo contra o empresário.

Ainda de acordo com os relatos, Sérgio caiu após os primeiros disparos, mas continuou sendo baleado pelos criminosos. Pelo menos cinco tiros atingiram a vítima.

O empresário morreu no local antes da chegada do socorro. As compras que ele carregava ficaram espalhadas pela pista após o ataque. Policiais militares foram acionados após o crime e isolaram a área para a realização da perícia. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Restaurante lamenta

Nas redes sociais, o restaurante Marambaia Beach, fundado por Sérgio, publicou uma homenagem lamentando a morte do empresário.

"Hoje nos despedimos de alguém que foi muito mais que o fundador do Marambaia Beach. Sergio André, nosso querido “Parafuso”, foi um homem de coração gigante, amado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua alegria, dedicação e amor por este lugar fizeram do Marambaia Beach uma família e marcaram a história de cada pessoa que passou por aqui", diz a nota.

"Seu legado permanecerá vivo em cada lembrança, em cada sorriso compartilhado e em tudo que ele construiu com tanto carinho e esforço. Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade aos familiares e amigos, agradecendo por toda a trajetória e por tudo que ele representou para nós. Descanse em paz, Parafuso. Você será eternamente lembrado e amado", conclui o comunicado.