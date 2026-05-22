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Defesa de tenente-coronel da PM acusado de matar esposa tenta absolvição antes de júri

Oficial é acusado de feminicídio e fraude processual após morte de Gisele Alves

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:10

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa do coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, que tentava obter a absolvição sumária no processo em que ele é acusado de matar a esposa, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, de 32 anos. As informações são do Uol.

A decisão considerou o fato de não haver mudanças no caso desde o recebimento da denúncia. Segundo a Justiça, o pedido da defesa exigiria análise aprofundada das provas e dos fatos apresentados na investigação, algo que só poderá ocorrer após a produção completa das provas ao longo do processo.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
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Gisele Alves Santana por Reprodução

Na mesma decisão, foi rejeitado o pedido da defesa para anular informações obtidas em um Inquérito Policial Militar (IPM). Segundo a juíza do caso, não houve compartilhamento irregular de provas, mas apenas o uso de informações preliminares que ajudaram na formação da denúncia apresentada pelo Ministério Público.

A Justiça marcou cinco dias de audiência de instrução e julgamento, fase em que testemunhas serão ouvidas e novas provas serão produzidas antes da definição sobre o envio do caso ao Tribunal do Júri. Entre os depoentes estão policiais militares, peritos, o delegado responsável pelo caso, testemunhas protegidas, familiares da vítima e a filha da soldado, que prestará depoimento especial.

O interrogatório do tenente coronel está previsto para o dia 5 de julho.

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
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Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução

Crime bárbaro

O caso ganhou repercussão após a morte de Gisele Alves Santana, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde morava com o então tenente-coronel, em fevereiro deste ano, em São Paulo. Inicialmente, Rosa Neto afirmou que a companheira teria cometido suicídio, mas a versão passou a ser contestada pelos investigadores.

A investigação aponta que o oficial teria tentado alterar a cena do crime para sustentar a hipótese de suicídio. Preso desde março, ele responde por feminicídio e fraude processual. No fim de abril, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Rosa Neto será julgado pela Justiça comum e submetido ao Tribunal do Júri. O entendimento reconheceu que o caso não possui natureza militar, deixando a decisão final nas mãos de jurados populares.

Mesmo preso, o coronel foi colocado na reserva da Polícia Militar de São Paulo com direito à aposentadoria proporcional. Antes da prisão, o salário bruto do oficial era de cerca de R$ 28,9 mil. Com a transferência para a reserva, a remuneração estimada gira em torno de R$ 21 mil mensais.

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
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Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução

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Tags:

Tenente-coronel Feminicídio Gisele Alves Santana Geraldo Neto

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