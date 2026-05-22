CRIME

Atraído por influenciadora, francês leva dois tiros durante emboscada

Ele aguardou a mulher por 40 minutos até ser atacado em Fortaleza

Carol Neves

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:05

Thays Abreu de Freitas Crédito: Reprodução

A Polícia Civil aponta que a influenciadora Thays Abreu de Freitas, de 28 anos, teve participação direta em uma emboscada que terminou com um francês de 61 anos baleado e roubado, em Fortaleza. A vítima, identificada como Herve Henri Aucouturier, segue internada na UTI após ser atingida por dois disparos durante o ataque ocorrido na noite do último dia 13.

De acordo com a investigação, Herve estava dentro do carro, em frente à residência da influenciadora, no bairro Siqueira, aguardando que ela saísse para os dois jantarem juntos. Nesse momento, homens armados se aproximaram, efetuaram os disparos e fugiram levando o veículo da vítima.

O carro foi encontrado posteriormente no bairro Canindezinho com sinais de tentativa de desmanche.

Thays foi presa no dia seguinte ao crime. Também acabaram detidos Mikael Ricson Lima Monteiro, apontado como namorado da influenciadora, e Erick Sousa Paula. Segundo a polícia, os dois homens confessaram participação na ação criminosa.

Em depoimento, Mikael revelou onde o veículo havia sido abandonado e indicou o envolvimento de Erick. Já Erick afirmou aos investigadores que Thays e Mikael foram responsáveis por planejar o crime.

Ainda segundo Erick, um adolescente teria participado da ação e sido o autor dos tiros contra o francês. Outras duas pessoas ligadas ao grupo também teriam atuado no crime, mas ainda não foram presas.

Emboscada

A investigação aponta que os envolvidos receberiam R$ 15 mil pela execução da ação, quantia que seria dividida entre seis participantes.

Os investigadores sustentam que Thays teve papel decisivo ao usar a relação que mantinha com a vítima para atraí-la até o local do ataque. O despacho policial afirma que ela monitorou a chegada do francês e manteve contato frequente com ele até momentos antes da abordagem criminosa.

Segundo a polícia, Herve permaneceu cerca de 40 minutos esperando dentro do veículo antes de ser atacado.

Investigação

As autoridades também consideraram suspeito o comportamento da influenciadora após o crime. Conforme o inquérito, ela procurou o caseiro do francês para pedir os dígitos da senha do celular da vítima, alegando que pretendia rastrear o aparelho roubado. Para os investigadores, a justificativa não era compatível com a situação.

Outro ponto citado pela polícia foi a declaração de Thays de que teria sido liberada por uma médica para deixar o hospital mesmo com o estado grave de Herve.

Na manhã seguinte ao ataque, policiais encontraram Thays ao lado de Mikael. De acordo com os investigadores, o comportamento dos dois não condizia com o esperado de testemunhas de um crime violento.

Thays nega crime

Em depoimento, a influenciadora negou participação na tentativa de latrocínio. Ela afirmou que apenas se arrumava para sair com Herve no momento do ataque.

Thays disse ainda que conheceu o francês por meio de um aplicativo de relacionamento em novembro de 2025. Segundo ela, os dois haviam encerrado o relacionamento recentemente, mas voltaram a conversar dias antes do crime porque Herve tentava uma reconciliação.

Ela relatou à polícia que o francês ajudava financeiramente durante o relacionamento e contou que, na véspera do ataque, recebeu um Pix de R$ 500 para pagar a babá da filha.

A influenciadora também afirmou ter colocado fim ao relacionamento após sofrer supostas agressões físicas e psicológicas motivadas pelo ciúme de Herve em relação às “novelinhas verticais” que ela publicava nas redes sociais.

Conhecida por esse tipo de conteúdo no Instagram, Thays teve a conta retirada do ar após a repercussão do caso.