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Quem eram os recém-casados mortos em acidente de trânsito no interior

Jovens foram identificados como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:43

Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 Crédito: Reproducão

Os jovens recém-casados que morreram em um acidente de trânsito no interior de São Paulo foram identificados como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20. Eles estavam casados havia 20 dias.

Mathias trabalhava como funcionário de um centro automotivo no bairro Vila Bazani. A empresa lamentou a tragédia nas redes sociais e disse que o jovem era uma "pessoa de coração enorme, sempre prestativa, humilde e muito querida". As informações são do g1 Campinas. Paola trabalhava como manicure.

Casal morre em acidente no interior de SP

Acidente aconteceu 20 dias após casamento por Reprodução
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 por Reprodução
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 por Reprodução
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Acidente aconteceu 20 dias após casamento por Reprodução

A família da jovem frequentava a igreja Assembleia de Deus Congregação Barão, que também publicou nota nas redes. "Mesmo em meio à dor da despedida, confiamos que Deus permanece no controle de todas as coisas", afirmou a instituição.

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Acidente

O casal morreu após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, na quinta-feira (21).

Segundo o boletim de ocorrência, o carro em que os dois estavam seguia no sentido Jacutinga (MG) quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário.

Paola, que estava no banco do passageiro, morreu ainda no local. Mathias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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Acidente Interior de são Paulo

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