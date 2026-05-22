Quem eram os recém-casados mortos em acidente de trânsito no interior

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Millena Marques
Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:43
Os jovens recém-casados que morreram em um acidente de trânsito no interior de São Paulo foram identificados como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20. Eles estavam casados havia 20 dias.
Mathias trabalhava como funcionário de um centro automotivo no bairro Vila Bazani. A empresa lamentou a tragédia nas redes sociais e disse que o jovem era uma "pessoa de coração enorme, sempre prestativa, humilde e muito querida". As informações são do g1 Campinas. Paola trabalhava como manicure.
Casal morre em acidente no interior de SP
A família da jovem frequentava a igreja Assembleia de Deus Congregação Barão, que também publicou nota nas redes. "Mesmo em meio à dor da despedida, confiamos que Deus permanece no controle de todas as coisas", afirmou a instituição.
O casal morreu após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, na quinta-feira (21).
Segundo o boletim de ocorrência, o carro em que os dois estavam seguia no sentido Jacutinga (MG) quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que vinha no sentido contrário.
Paola, que estava no banco do passageiro, morreu ainda no local. Mathias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.