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Noiva morta por marido no dia do casamento comemorou união: 'Quem diria que um dia ia me casar'

Nájylla Duenas Nascimento foi assassinada a tiros pelo guarda municipal Daniel Barbosa Marinho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:57

Nájylla Duenas Nascimento
Nájylla Duenas Nascimento Crédito: Reprodução

noiva que foi morta pelo marido no dia do próprio casamento comemorou a união na véspera. Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi morta a tiros pelo guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, no sábado (9).

A vítima, de 34 anos, mandou mensagens para uma familiar na véspera do crime. “Quem diria que um dia ia me casar”, escreveu. Nájylla foi morta a tiros após uma discussão. Ela deixa três filhos de um outro relacionamento. As informações são do g1 Campinas.

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
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Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão dentro da residência, que evoluiu para agressões físicas. O caso aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo.

Durante a confusão, familiares conseguiram retirar as crianças que estavam no imóvel. Ainda segundo o registro policial, o agente pegou a arma funcional, agrediu a mulher e efetuou disparos contra ela antes de deixar o local. Testemunhas contaram que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima.

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Nájylla chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi tratado como feminicídio. Conforme informou a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação após o crime. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou autuado em flagrante.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou a corporação em nota. A Guarda também informou que a Corregedoria acompanha o caso e deve instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do servidor.

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Crime Guarda Casamento

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