POLÍCIA INVESTIGA

Desembargador que sacou R$ 1 mil ao sair de casa está desaparecido faz um mês

Ele é investigado por violência doméstica contra a ex-mulher

Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:07

Desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho Crédito: Divulgação/TRF2

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, que não é visto há quase um mês. Segundo informações publicadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o magistrado desapareceu no dia 14 de abril.

Naquele dia, Alcides teria sacado R$ 1 mil antes de pegar um táxi com destino à Vista Chinesa, tradicional mirante da capital fluminense. Desde então, não houve mais informações sobre seu paradeiro.

O desembargador integra o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e havia sido afastado cautelarmente do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça em maio do ano passado. A decisão ocorreu após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a ex-mulher do magistrado.

Na ocasião, vizinhos acionaram a polícia para denunciar uma suposta agressão. Segundo relatos registrados no processo disciplinar, os agentes conseguiram entrar no imóvel com autorização da mulher e de moradores do prédio. Testemunhas afirmaram que o desembargador apresentou comportamento agressivo durante a abordagem policial.

Ainda conforme os relatos, Alcides resistiu à ação dos agentes, foi algemado e levado para a delegacia. O CNJ apontou possíveis violações à Lei Orgânica da Magistratura e ao Código de Ética da Magistratura.

Na decisão que determinou o afastamento, o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, afirmou que a conduta atribuída ao magistrado indicaria incompatibilidade com o exercício da função.

“As circunstâncias do caso indicariam comportamento explosivo e irascível”, registrou o corregedor.