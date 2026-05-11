Desembargador que sacou R$ 1 mil ao sair de casa está desaparecido faz um mês

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Carol Neves
Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:07
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, que não é visto há quase um mês. Segundo informações publicadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o magistrado desapareceu no dia 14 de abril.
Naquele dia, Alcides teria sacado R$ 1 mil antes de pegar um táxi com destino à Vista Chinesa, tradicional mirante da capital fluminense. Desde então, não houve mais informações sobre seu paradeiro.
O desembargador integra o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e havia sido afastado cautelarmente do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça em maio do ano passado. A decisão ocorreu após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a ex-mulher do magistrado.
Na ocasião, vizinhos acionaram a polícia para denunciar uma suposta agressão. Segundo relatos registrados no processo disciplinar, os agentes conseguiram entrar no imóvel com autorização da mulher e de moradores do prédio. Testemunhas afirmaram que o desembargador apresentou comportamento agressivo durante a abordagem policial.
Ainda conforme os relatos, Alcides resistiu à ação dos agentes, foi algemado e levado para a delegacia. O CNJ apontou possíveis violações à Lei Orgânica da Magistratura e ao Código de Ética da Magistratura.
Na decisão que determinou o afastamento, o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, afirmou que a conduta atribuída ao magistrado indicaria incompatibilidade com o exercício da função.
“As circunstâncias do caso indicariam comportamento explosivo e irascível”, registrou o corregedor.
Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre as linhas de investigação relacionadas ao desaparecimento. Também não há informações oficiais sobre imagens de câmeras de segurança, rastreamento do trajeto feito pelo táxi ou contatos realizados pelo desembargador após deixar a residência. O caso segue sob investigação.