INVESTIMENTO

Tesouro Reserva: governo lança novo investimento com aplicações a partir de R$ 1

Novo título começa a ser oferecido ao público como alternativa à poupança, CDBs e caixinhas digitais, com rendimento ligado à Selic

Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 12:28

Investimentos do Tesouro Direto Crédito: Reprodução

O Tesouro Direto passou a oferecer oficialmente nesta segunda-feira (11) um novo tipo de investimento voltado a quem busca praticidade, baixo risco e previsibilidade de retorno. Batizado de Tesouro Reserva, o produto foi criado para funcionar como uma alternativa à poupança, aos CDBs e às chamadas caixinhas digitais dos bancos.

O título público permite aplicações a partir de R$ 1 e terá rentabilidade atrelada à taxa Selic, atualmente em 14,50% ao ano. O governo federal afirma que a proposta é facilitar o acesso de investidores iniciantes e aproximar a experiência do Tesouro Direto à praticidade encontrada em bancos digitais e fintechs.

Diferentemente do Tesouro Selic, o novo produto foi estruturado para reduzir a complexidade da chamada marcação a mercado, mecanismo que altera diariamente o valor dos títulos conforme variam as expectativas de juros e inflação. Na prática, isso significa que o investidor não deverá enfrentar oscilações no valor aplicado ao realizar resgates antecipados.

O Tesouro Reserva terá vencimento de três anos, mas o dinheiro poderá ser retirado a qualquer momento, sem descontos. O sistema também permitirá movimentações em qualquer horário, todos os dias da semana, incluindo transferências via Pix.

Segundo o Ministério da Fazenda, o produto foi criado para formação de reserva financeira “com foco em simplicidade e previsibilidade”.

Fase de testes

Durante a fase de testes, alguns clientes do Banco do Brasil já tiveram acesso ao investimento. A liberação para todos os correntistas começou na última quinta-feira (7). Nesta segunda, o lançamento oficial foi marcado pelo tradicional toque da campainha na B3, a bolsa de valores brasileira, dando início à oferta para o público geral.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o objetivo é atingir investidores que “quer rentabilidade, mas também quer segurança”.

O investimento é considerado de baixo risco por se tratar de um título público emitido pelo governo federal. Apesar disso, ainda não foi informado se o rendimento será equivalente a 100% da Selic.

Quem pode usar

Inicialmente, o Tesouro Reserva está disponível apenas no Banco do Brasil, responsável pelo desenvolvimento do produto em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo o Ministério da Fazenda, outras instituições financeiras poderão oferecer o título futuramente, dependendo da adesão de cada banco.

O processo de aplicação segue o modelo tradicional do Tesouro Direto. No Banco do Brasil, o cliente deve acessar a área de investimentos do aplicativo, selecionar o Tesouro Reserva, informar o valor desejado e confirmar a operação.

Especialistas avaliam que o novo produto deve disputar espaço principalmente com CDBs, LCIs, LCAs e caixinhas digitais. Isso porque reúne características como aplicação mínima baixa, liquidez imediata e rendimento atrelado à Selic.