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Passeio escolar termina com morte de guia turístico e adolescente em cachoeira

Grupo foi surpreendido por aumento repentino do volume da água em ponto turístico de Sergipe

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 12:28

Passeio escolar termina com morte de guia turístico e adolescente em cachoeira
Passeio escolar termina com morte de guia turístico e adolescente em cachoeira Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um passeio escolar terminou com a morte de um guia turístico e uma adolescente na manhã deste sábado (9), nos Pilões da Ribeira, ponto turístico localizado em Itabaiana. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

Segundo os bombeiros, o grupo participava de uma atividade no local, conhecido pelas cachoeiras, quando foi surpreendido pelo aumento repentino do volume do rio, formando uma forte correnteza.

Cerca de 14 pessoas atravessavam o rio no momento em que a água subiu rapidamente. O guia turístico e uma estudante foram arrastados pela correnteza.

A adolescente foi identificada como Kimmy Kiara Santos Rodrigues, de 14 anos. Já o guia era Vinícius Cruz Andrade.

Os corpos foram localizados por equipes de busca. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística também foram acionados para a ocorrência.

Em nota, a Secretaria de Estado do Turismo lamentou a morte do guia turístico. A presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, Irma Karla, afirmou que Vinícius era um profissional experiente na área de ecoturismo e ex-integrante do Exército Brasileiro.

A Prefeitura de Itabaiana também divulgou nota de pesar e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas.

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