ÓRFÃOS

Mulher morta pelo marido na própria festa de casamento tinha três filhos menores

Filhos de 8, 12 e 15 anos estavam no local do crime pouco antes dos tiros

Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:20

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento Crédito: Reprodução

A morte de Nájylla Duenas Nascimento, 34 anos, que foi assassinada a tiros pelo próprio marido na festa de casamento dos dois, deixa três órfãos. Isso porque a vítima, que foi alvo de disparos do guarda civil Daniel Barbosa Marinho, 55, tinha três filhos menores de um relacionamento anterior, de acordo com informações da EPTV.

Os filhos de Nájylla têm 15, 12 e 8 anos e estavam na festa de casamento onde o crime ocorreu. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão dentro da residência, que evoluiu para agressões físicas. Durante a confusão, familiares conseguiram retirar as crianças que estavam no imóvel.

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento 1 de 9

Ainda segundo o registro policial, o agente pegou a arma funcional, agrediu a mulher e efetuou disparos contra ela antes de deixar o local. Testemunhas contaram que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima. Nájylla chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

O guarda municipal já tinha agredido a esposa antes do casamento, segundo relato dos familiares da vítima. O caso foi tratado como feminicídio. Conforme informou a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação após o crime. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou autuado em flagrante.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou a corporação em nota. A Guarda também informou que a Corregedoria acompanha o caso e deve instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do servidor.