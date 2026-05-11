FISCALIZAÇÃO

VEJA: Imagens de inspeção da Anvisa na fábrica da Ypê revelam corrosão em equipamentos

Inspeção em unidade no interior de São Paulo levou à suspensão e ao recolhimento de produtos, em decisão revertida

Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:01

Inspenção mostrou situação da fábrica Ypê Crédito: Reprodução/TV Globo

Imagens registradas durante uma inspeção sanitária realizada no fim de abril na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, revelaram equipamentos usados na produção de detergentes e lava-roupas com sinais de corrosão. Os detalhes do relatório foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (10).

A vistoria motivou uma medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspendeu produtos da marca. Na quinta-feira (7), a agência determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados em Amparo cujos lotes terminam com o número 1.

Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica 1 de 5

Segundo o relatório, os fiscais identificaram problemas no estado de conservação do tanque de manipulação. Também teriam sido encontrados resíduos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de envase.

Em nota enviada ao Fantástico, a Ypê afirmou que a inspeção não detectou contaminação nos produtos. A empresa disse ainda que mantém um sistema de controle de qualidade capaz de identificar e descartar itens fora dos padrões exigidos. A fabricante declarou também que as imagens presentes no relatório mostram áreas sem contato direto com os produtos e que fazem parte de “um plano robusto de melhorias na fábrica”, com mais da metade das ações já concluídas.

Detergentes e lava-louças 1 de 7

A fiscalização foi conduzida ao longo de quatro dias por técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo. A suspensão ocorreu após avaliação de risco sanitário.

De acordo com a Anvisa, foram identificadas falhas nos sistemas de garantia de qualidade, produção e controle. Para a agência, os problemas apontam risco à segurança sanitária, incluindo a possibilidade de “contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de micro-organismos patogênicos”.

Lava-roupas Líquidos (Linha Tixan e Ypê): 1 de 11

A Ypê recorreu da decisão e obteve um efeito suspensivo que permite a continuidade da fabricação e comercialização dos produtos citados pela Anvisa.

Mesmo assim, a agência informou que mantém a avaliação técnica sobre o risco sanitário e orienta consumidores a não utilizarem os itens. Os recursos apresentados pela empresa ainda serão analisados pela diretoria colegiada da Anvisa nos próximos dias.

Desinfetantes das marcas Bak e Atol 1 de 4

A fabricante também deverá orientar consumidores por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) sobre recolhimento, troca, devolução e ressarcimento dos produtos.