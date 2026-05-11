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VEJA: Imagens de inspeção da Anvisa na fábrica da Ypê revelam corrosão em equipamentos

Inspeção em unidade no interior de São Paulo levou à suspensão e ao recolhimento de produtos, em decisão revertida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:01

Inspenção mostrou situação da fábrica Ypê
Inspenção mostrou situação da fábrica Ypê Crédito: Reprodução/TV Globo

Imagens registradas durante uma inspeção sanitária realizada no fim de abril na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, revelaram equipamentos usados na produção de detergentes e lava-roupas com sinais de corrosão. Os detalhes do relatório foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (10).

A vistoria motivou uma medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspendeu produtos da marca. Na quinta-feira (7), a agência determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados em Amparo cujos lotes terminam com o número 1.

Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica

Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
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Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução

Segundo o relatório, os fiscais identificaram problemas no estado de conservação do tanque de manipulação. Também teriam sido encontrados resíduos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de envase.

Em nota enviada ao Fantástico, a Ypê afirmou que a inspeção não detectou contaminação nos produtos. A empresa disse ainda que mantém um sistema de controle de qualidade capaz de identificar e descartar itens fora dos padrões exigidos. A fabricante declarou também que as imagens presentes no relatório mostram áreas sem contato direto com os produtos e que fazem parte de “um plano robusto de melhorias na fábrica”, com mais da metade das ações já concluídas.

Detergentes e lava-louças

Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
Ypê por Reprodução
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Ypê por Reprodução

A fiscalização foi conduzida ao longo de quatro dias por técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo. A suspensão ocorreu após avaliação de risco sanitário.

De acordo com a Anvisa, foram identificadas falhas nos sistemas de garantia de qualidade, produção e controle. Para a agência, os problemas apontam risco à segurança sanitária, incluindo a possibilidade de “contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de micro-organismos patogênicos”.

Lava-roupas Líquidos (Linha Tixan e Ypê):

Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
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Produto Ypê por Reprodução

A Ypê recorreu da decisão e obteve um efeito suspensivo que permite a continuidade da fabricação e comercialização dos produtos citados pela Anvisa.

Mesmo assim, a agência informou que mantém a avaliação técnica sobre o risco sanitário e orienta consumidores a não utilizarem os itens. Os recursos apresentados pela empresa ainda serão analisados pela diretoria colegiada da Anvisa nos próximos dias.

Desinfetantes das marcas Bak e Atol

Desinfetante Bak Ypê por Reprodução
Desinfetante Perfumado Atol por Reprodução
Desinfetante de uso geral Atol por Reprodução
Desinfetante Pinho Ypê por Reprodução
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Desinfetante Bak Ypê por Reprodução

A fabricante também deverá orientar consumidores por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) sobre recolhimento, troca, devolução e ressarcimento dos produtos.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa reconheceu os transtornos enfrentados por clientes que relataram dificuldade no atendimento e informou ter triplicado a capacidade do SAC.

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Anvisa Ypê

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