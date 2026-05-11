INVESTIGAÇÃO

Não foi acidente: homem é preso acusado de matar mulher e filha de 3 anos encontradas em carro submerso no rio

Ele alegou que esposa dirigia, se perdeu e caiu com carro na água, mas versão foi contestada

Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:47

Iria Djanira e a filha Maria Laura Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso acusado pelas mortes da esposa, de 36, e da filha, uma menina de apenas três anos. Iria Djanira Roman Costa Talaska e Maria Laura Roman Talaska foram encontradas mortas dentro deum carro submerso que caiu no Rio Paraná na cidade de Porto Rico (PR) no último dia 2 de maio.

Márcio Talaska foi preso na última sexta (8) pela polícia após uma investigação que analisou imagens de 23 câmeras de segurança.

Segundo reportagem do portal G1, testemunhas contaram que a família saiu de uma confraternização. Márcio foi dirigindo o carro, levando Djanira e Maria Laura no veículo. É possível ver o caminho até a rapa de acesso ao rio. No depoimento, Márcio alegou que quem dirigia o carro era a esposa, que teria se perdido no caminho, mas as imagens mostram que o percurso foi feito de maneira linear em oito minutos.

Carro caiu no rio e mãe e filha morreram 1 de 5

"Não havia uma postura ali do casal de perguntar onde seria a saída da cidade, não teria nenhuma evidência através das câmeras de monitoramento de que esse casal teria perguntado, pedido algum tipo de ajuda e perguntado a saída da cidade.(...)Com todos esses elementos, há indicativos de que o masculino teria cometido tal fato de forma proposital", acredita a delegada Iasmin Gregorio.

Depois que o carro cai da rampa, Márcio sai facilmente do veículo e demora um minuto e meio para pedir ajuda. A mulher e a filha acabaram sendo retiradas sem vida do rio, horas depois. Os corpos das duas foram enterrados no Cemitério Municipal de Nova Londrina.

A defesa de Márcio divulgou nota afirmando que ainda não teve acesso integral à decisão judicial e nem às provas que teriam "fundamentado medida tão grave e excepcional^. "É necessário registrar que Márcio encontra-se profundamente abalado, emocionalmente destruído pela tragédia que vitimou sua esposa e sua filha. Trata-se de um homem que, além de enfrentar uma perda irreparável, agora se vê privado de sua liberdade antes mesmo de ter acesso pleno aos elementos que sustentaram essa decisão", diz o texto, que afirma ainda que a defesa vai adotar todas as medidas em busca da revogação da prisão preventiva.

Leia nota na íntegra: