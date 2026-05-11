Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto

Jovem foi presa em megaoperação contra tráfico e facção no DF

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:45

Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto
Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto Crédito: Reprodução / Material cedido ao Metrópoles

A prisão de Kethlen Eduarda Hermisofe de Souza, conhecida nas redes sociais como “Ruiva do Job”, ganhou repercussão após a divulgação de detalhes da Operação Eiron, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, na última quarta-feira (6), contra um grupo suspeito de tráfico de drogas e atuação de facção criminosa no Distrito Federal.

Conhecida por publicar fotos ostentando maços de dinheiro, armas de grosso calibre e uma rotina de luxo, Kethlen é apontada pela polícia como integrante de uma organização criminosa que atuava em Samambaia Norte.

Ruiva do job

Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto por Reprodução / Material cedido ao Metrópoles
Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto por Reprodução / Material cedido ao Metrópoles
Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto por Reprodução / Material cedido ao Metrópoles
Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto por Reprodução / Material cedido ao Metrópoles
Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto por Reprodução / Material cedido ao Metrópoles
1 de 5
Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto por Reprodução / Material cedido ao Metrópoles

Segundo as investigações, a jovem conciliava a produção de conteúdo adulto e programas sexuais com atividades ligadas ao tráfico de drogas e associação criminosa.

As postagens nas redes sociais teriam ajudado os investigadores a monitorar os passos da suspeita e identificar a atuação do grupo.

Kethlen foi presa preventivamente durante a megaoperação, que mobilizou cerca de 200 policiais e terminou com 14 pessoas detidas. Ao todo, foram cumpridos 39 mandados judiciais.

À polícia, a suspeita afirmou que mantinha perfis em plataformas adultas para venda de fotos e vídeos eróticos, mas negou ligação com prostituição e tráfico de drogas.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava aplicativos de mensagens e sistemas de delivery para comercializar drogas, incluindo crack, cocaína e derivados refinados. A facção também é suspeita de promover ações sociais em comunidades para conquistar apoio de moradores e dificultar denúncias.

Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, organização criminosa armada e lavagem de dinheiro.

Com informações do Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Tags:

Crime

Mais recentes

Imagem - Tesouro Reserva: governo lança novo investimento com aplicações a partir de R$ 1

Tesouro Reserva: governo lança novo investimento com aplicações a partir de R$ 1
Imagem - Passeio escolar termina com morte de guia turístico e adolescente em cachoeira

Passeio escolar termina com morte de guia turístico e adolescente em cachoeira
Imagem - Mulher morta pelo marido na própria festa de casamento tinha três filhos menores

Mulher morta pelo marido na própria festa de casamento tinha três filhos menores