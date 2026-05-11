VIDA CRIMINOSA

Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto

Jovem foi presa em megaoperação contra tráfico e facção no DF

Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:45

Quem é a ‘Ruiva do Job’, conhecida nas redes sociais por ostentar dinheiro, armas e divulgar conteúdo adulto Crédito: Reprodução / Material cedido ao Metrópoles

A prisão de Kethlen Eduarda Hermisofe de Souza, conhecida nas redes sociais como “Ruiva do Job”, ganhou repercussão após a divulgação de detalhes da Operação Eiron, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, na última quarta-feira (6), contra um grupo suspeito de tráfico de drogas e atuação de facção criminosa no Distrito Federal.

Conhecida por publicar fotos ostentando maços de dinheiro, armas de grosso calibre e uma rotina de luxo, Kethlen é apontada pela polícia como integrante de uma organização criminosa que atuava em Samambaia Norte.

Ruiva do job 1 de 5

Segundo as investigações, a jovem conciliava a produção de conteúdo adulto e programas sexuais com atividades ligadas ao tráfico de drogas e associação criminosa.

As postagens nas redes sociais teriam ajudado os investigadores a monitorar os passos da suspeita e identificar a atuação do grupo.

Kethlen foi presa preventivamente durante a megaoperação, que mobilizou cerca de 200 policiais e terminou com 14 pessoas detidas. Ao todo, foram cumpridos 39 mandados judiciais.

À polícia, a suspeita afirmou que mantinha perfis em plataformas adultas para venda de fotos e vídeos eróticos, mas negou ligação com prostituição e tráfico de drogas.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava aplicativos de mensagens e sistemas de delivery para comercializar drogas, incluindo crack, cocaína e derivados refinados. A facção também é suspeita de promover ações sociais em comunidades para conquistar apoio de moradores e dificultar denúncias.