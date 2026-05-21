BENEFÍCIO

INSS paga 2ª parcela do 13º a aposentados a partir da próxima segunda-feira (25); veja calendário

Agenda de pagamentos segue o número final do benefício

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:57

[Edicase]É possível recorrer quando o auxílio por incapacidade temporária é negado pelo INSS (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na próxima segunda-feira (25), a pagar a segunda parcela do 13º a aposentados e pensionistas.

O calendário de pagamentos segue o número final do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço.

Calendário do INSS 1 de 3

Recebe primeiro quem tem aposentadoria ou pensão no valor do salário mínimo. Benefícios maiores vêm depois. A primeira parcela foi paga em abril.