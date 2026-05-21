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Millena Marques
Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:57
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na próxima segunda-feira (25), a pagar a segunda parcela do 13º a aposentados e pensionistas.
O calendário de pagamentos segue o número final do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço.
Calendário do INSS
Recebe primeiro quem tem aposentadoria ou pensão no valor do salário mínimo. Benefícios maiores vêm depois. A primeira parcela foi paga em abril.
Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.