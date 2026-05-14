Taxa das blusinhas: Amazon, Shein e Shopee retiram cobrança após decisão federal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:45
Amazon, Shein, Shopee, Magazine Luiza, AliExpress e Mercado Livre já retiraram o imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50 (R$ 245). O movimento ocorreu após o presidente Lula assinar a medida provisória que zera a chamada "taxa das blusinhas".
O presidente anunciou o fim da taxa na terça-feira (12). A medida entrou em vigor na quarta (13). O termo que se refere ao programa Remessa Conforme, que passou a cobrar imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.
Criada em 2024 e aprovada pelo Congresso, a taxa gerou polêmica entre os brasileiros. O objetivo era manter o equilíbrio entre o varejo nacional e a concorrência com plataformas estrangeiras.
De janeiro a março deste ano, o governo federal arrecadou R$ 1,28 bilhão com o imposto de importação sobre encomendas internacionais. De acordo com a Receita Federal, o número representa um avanço de 21,8% em relação ao mesmo período de 2025. Isso em apenas três meses.