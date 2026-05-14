ECONOMIA

Taxa das blusinhas: Amazon, Shein e Shopee retiram cobrança após decisão federal

Movimento ocorreu após medida provisória do governo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:45

Shein Crédito: Shutterstock

Amazon, Shein, Shopee, Magazine Luiza, AliExpress e Mercado Livre já retiraram o imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50 (R$ 245). O movimento ocorreu após o presidente Lula assinar a medida provisória que zera a chamada "taxa das blusinhas".

O presidente anunciou o fim da taxa na terça-feira (12). A medida entrou em vigor na quarta (13). O termo que se refere ao programa Remessa Conforme, que passou a cobrar imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

Criada em 2024 e aprovada pelo Congresso, a taxa gerou polêmica entre os brasileiros. O objetivo era manter o equilíbrio entre o varejo nacional e a concorrência com plataformas estrangeiras.