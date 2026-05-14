Após duas décadas, gigante do fast food deixa de vender Pepsi e anuncia contrato com nova marca

Millena Marques
Publicado em 14 de maio de 2026 às 18:52
Depois de um contrato de duas décadas, o Burger King anunciou que deixará de vender Pepsi. Agora, a gigante do fast food passará a vender Coca-Cola em cerca de 1 mil unidades da rede no Brasil.
De acordo com o Valor Econômico, a mudança começará pela venda de latas até a instalação completa do sistema de “free refill”, modelo que permite repor bebidas sem custo adicional após o consumo inicial.
As operações do BK têm autonomia para escolher seus fornecedores de bebidas. Ou seja, a empresa pode trabalhar com Coca-Cola em alguns locais e Pepsi em outros.
Em entrevista ao Valor, o diretor de marketing do Burger King no Brasil, Pedro Barbosa, afirmou que a mudança no país não ocorreu com base em acordos comerciais, mas em pesquisas.
“Diversas pesquisas mostram que Coca-Cola é hoje a marca de bebida preferida entre os brasileiros. Ao oferecer Coca-Cola nos nossos restaurantes, a gente reforça o posicionamento de oferecer os melhores produtos”, disse.
No Brasil, a Coca-Cola foi a marca escolhida pelos brasileiros, segundo o estudo Brand Footprint Brasil 2025, da Kantar.