Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após duas décadas, gigante do fast food deixa de vender Pepsi e anuncia contrato com nova marca

Burger King anunciou novidade nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 18:52

Refrigerante impacta em quem treina
Refrigerante Crédito: Shutterstock

Depois de um contrato de duas décadas, o Burger King anunciou que deixará de vender Pepsi. Agora, a gigante do fast food passará a vender Coca-Cola em cerca de 1 mil unidades da rede no Brasil.

De acordo com o Valor Econômico, a mudança começará pela venda de latas até a instalação completa do sistema de “free refill”, modelo que permite repor bebidas sem custo adicional após o consumo inicial.

As operações do BK têm autonomia para escolher seus fornecedores de bebidas. Ou seja, a empresa pode trabalhar com Coca-Cola em alguns locais e Pepsi em outros.

Leia mais

Imagem - Anvisa identificou mais de 100 lotes de produtos contaminados da Ypê

Anvisa identificou mais de 100 lotes de produtos contaminados da Ypê

Imagem - Gigante dos picolés nasceu em sala de 200 m², expandiu para mais de 100 filiais e virou a maior fábrica da América Latina

Gigante dos picolés nasceu em sala de 200 m², expandiu para mais de 100 filiais e virou a maior fábrica da América Latina

Imagem - Faturamento de R$ 25 bi: o carregador de caixas que transformou uma pequena loja no 4º maior supermercado do Brasil

Faturamento de R$ 25 bi: o carregador de caixas que transformou uma pequena loja no 4º maior supermercado do Brasil

Em entrevista ao Valor, o diretor de marketing do Burger King no Brasil, Pedro Barbosa, afirmou que a mudança no país não ocorreu com base em acordos comerciais, mas em pesquisas.

“Diversas pesquisas mostram que Coca-Cola é hoje a marca de bebida preferida entre os brasileiros. Ao oferecer Coca-Cola nos nossos restaurantes, a gente reforça o posicionamento de oferecer os melhores produtos”, disse.

No Brasil, a Coca-Cola foi a marca escolhida pelos brasileiros, segundo o estudo Brand Footprint Brasil 2025, da Kantar.

Tags:

Brasil Refrigerante

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2391, desta quinta-feira (14)

Resultado da Timemania 2391, desta quinta-feira (14)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 3008, desta quinta-feira (14)

Resultado da Mega-Sena 3008, desta quinta-feira (14)
Imagem - Resultado da Quina 7025, desta quinta-feira (14)

Resultado da Quina 7025, desta quinta-feira (14)