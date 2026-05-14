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Anvisa identificou mais de 100 lotes de produtos contaminados da Ypê

Agência também identificou 76 irregularidades na empresa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:35

Anvisa suspende venda de produtos da marca Ypê por risco sanitário; saiba quais
Anvisa suspende venda de produtos da marca Ypê por risco sanitário Crédito: Reprodução/ nstagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou mais de 100 lotes de produtos contaminados da Ypê. De acordo com a agência, a inspeção, realizada entre os dias 27 e 30 de abril deste ano, ainda identificou 76 irregularidades na empresa.

A Diretoria Colegiada da  Anvisa decidiu, na quarta-feira (13), adiar o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê.

Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica

Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
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Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
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Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução

A Ypê entrou com um recurso contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.

Leia mais

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Infecção grave e alta taxa de mortalidade: o que a bactéria encontrada nos produtos Ypê pode causar

Segundo informações do g1, o diretor da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, informou que o tema retornará para avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira (15).

Ainda segundo Safatle, foram identificadas 76 irregularidades na unidade da empresa durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pela vigilância sanitária do estado de São Paulo e pela vigilância municipal de Amparo.

De Jojo Todynho a Michelle Bolsonaro: veja os famosos que saíram em defesa da Ypê

Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram
A orientação oficial da agência reguladora é que consumidores verifiquem o número do lote impresso na embalagem. Reprodução/Ypê por instagram
Enquanto a marca busca reverter a proibição na Justiça, os produtos seguem no centro de uma disputa de narrativas digitais. Reprodução/Ypê por instagram
O ator Júlio Rocha relembrou momentos com a marca e afirmou que manteria o uso doméstico dos itens. Reprodução/Instagram por instagram
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou registros com os detergentes, reforçando a narrativa de defesa da empresa. Reprodução/Instagram @_michellebolsonaro por instagram
Jojo Todynho utilizou as redes sociais para mostrar que continuaria usando os produtos da marca, apesar do alerta sanitário. Reprodução/Instagram @_jojotodynho por instagram
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Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram

"A Anvisa e a empresa estão realizando reuniões técnicas para mitigação do risco sanitário identificado. A empresa apresentou os investimentos já realizados, intensificou os esforços para adequação das irregularidades e se comprometeu a apresentar medidas para a correção dessas ações amanhã, dia 14 de maio de 2026, com vistas ao cumprimento das determinações sanitárias destinadas à correção das não conformidades identificadas", disse Leandro Safatle.

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Anvisa Ypê

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