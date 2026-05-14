FISCALIZAÇÃO

Anvisa identificou mais de 100 lotes de produtos contaminados da Ypê

Agência também identificou 76 irregularidades na empresa

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:35

Anvisa suspende venda de produtos da marca Ypê por risco sanitário Crédito: Reprodução/ nstagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou mais de 100 lotes de produtos contaminados da Ypê. De acordo com a agência, a inspeção, realizada entre os dias 27 e 30 de abril deste ano, ainda identificou 76 irregularidades na empresa.

A Diretoria Colegiada da Anvisa decidiu, na quarta-feira (13), adiar o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê.

Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica 1 de 5

A Ypê entrou com um recurso contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.

Segundo informações do g1, o diretor da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, informou que o tema retornará para avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira (15).

Ainda segundo Safatle, foram identificadas 76 irregularidades na unidade da empresa durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pela vigilância sanitária do estado de São Paulo e pela vigilância municipal de Amparo.

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