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Inep divulga resultado de pedido de isenção da inscrição para o Enem 2026

Candidatos podem conferir resposta na Página do Participante

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:16

Enem
Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na quarta-feira (13), o resultado do pedido de isenção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026.

CPágina do Participante do exame, com o login no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

Os candidatos que tiveram negado o pedido de isenção ou tiveram a justificativa de ausência reprovada podem entrar com recurso a partir desta quarta-feira até as 23h59 de sexta-feira (19), também na Página do Participante.

Como se preparar para a redação do Enem

Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock) por Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock
Aprofundar-se sobre os principais acontecimentos do ano é essencial para se sair bem na redação do Enem (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock) por Imagem: Jacob Lund | Shutterstock
Para apresentar uma boa redação no Enem, é preciso seguir a estrutura solicitada na prova (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock
A leitura de livros variados amplia o repertório, e a abstração define quais serão realmente úteis na redação do Enem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: BearFotos | Shutterstock) por Imagem: BearFotos | Shutterstock
O ideal é treinar a escrita da redação e analisar os erros cometidos (Imagem: Halfpoint | Shutterstock) por Imagem: Halfpoint | Shutterstock
A redação é uma das etapas mais importantes da prova do Enem (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock) por Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock
Estar alinhado com as competências da redação exigidas pelo exame ajuda a garantir uma boa nota (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) por Imagem: GaudiLab | Shutterstock
A redação do Enem avalia simultaneamente a capacidade de argumentação, pensamento crítico e escrita (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
Treinar a redação ajuda a ganhar mais segurança (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
Na hora de escrever uma redação, é preciso se atentar à conexão das ideias entre os parágrafos (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
O repertório sociocultural é essencial para a construção da argumentação na redação do Enem (Imagem: Cast Of Thousand | Shutterstock) por Imagem: Cast Of Thousand | Shutterstock
É importante estar atento a alguns aspectos da redação do Enem para escrever um bom texto (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
Praticar a escrita e incluir referências na redação é uma das estratégias para enriquecer o texto no Enem (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Uma boa argumentação é essencial na redação do Enem (Imagem: BearFotos | Shutterstock) por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O preparo para a redação do Enem ajuda a garantir uma boa nota (Imagem: west_photo | Shutterstock) por Imagem: west_photo | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
Estruturar a redação de forma clara e objetiva garante uma comunicação mais eficaz (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock) por Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock

Para a solicitar recurso da isenção da taxa de inscrição, o participante deve enviar documentação que comprove uma das situações definidas pelo MEC:

estar matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2026), em escola pública;

ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em unidade de ensino privada;

estar em situação de vulnerabilidade e com família inscrita no CadÚnico;

ser beneficiário do programa federal Pé-de-Meia, inclusive treineiros do 1º e 2º ano do ensino médio;

Leia mais

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Para contestar a negativa da isenção da taxa de inscrição, o participante deve apresentar documentos como a declaração de realização de todo o ensino médio em escola do sistema público (municipal, estadual ou federal) ou histórico escolar do ensino médio, com assinatura da escola.

Já para entrar com recurso da justificativa de ausência, é preciso enviar nova documentação e nela deverá constar o nome completo do candidato em 2025. As declarações devem estar datadas e assinadas.

Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos, por exemplo, por pais ou responsáveis dos participantes.

O resultado final dos recursos será conhecido em 25 de maio. O candidato que teve o pedido do recurso de isenção negado em definitivo deverá pagar a taxa para se inscrever no exame.

A inscrição no Enem é obrigatória para todos, mesmo para quem solicitou a isenção e teve o deferimento concedido.

O período de inscrição será divulgado pelo MEC em breve.

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