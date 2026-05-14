EDUCAÇÃO

Inep divulga resultado de pedido de isenção da inscrição para o Enem 2026

Candidatos podem conferir resposta na Página do Participante



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:16

Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na quarta-feira (13), o resultado do pedido de isenção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026.

CPágina do Participante do exame, com o login no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

Os candidatos que tiveram negado o pedido de isenção ou tiveram a justificativa de ausência reprovada podem entrar com recurso a partir desta quarta-feira até as 23h59 de sexta-feira (19), também na Página do Participante.

Como se preparar para a redação do Enem 1 de 20

Para a solicitar recurso da isenção da taxa de inscrição, o participante deve enviar documentação que comprove uma das situações definidas pelo MEC:

estar matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2026), em escola pública;

ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em unidade de ensino privada;

estar em situação de vulnerabilidade e com família inscrita no CadÚnico;

ser beneficiário do programa federal Pé-de-Meia, inclusive treineiros do 1º e 2º ano do ensino médio;

Para contestar a negativa da isenção da taxa de inscrição, o participante deve apresentar documentos como a declaração de realização de todo o ensino médio em escola do sistema público (municipal, estadual ou federal) ou histórico escolar do ensino médio, com assinatura da escola.

Já para entrar com recurso da justificativa de ausência, é preciso enviar nova documentação e nela deverá constar o nome completo do candidato em 2025. As declarações devem estar datadas e assinadas.

Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos, por exemplo, por pais ou responsáveis dos participantes.

O resultado final dos recursos será conhecido em 25 de maio. O candidato que teve o pedido do recurso de isenção negado em definitivo deverá pagar a taxa para se inscrever no exame.

A inscrição no Enem é obrigatória para todos, mesmo para quem solicitou a isenção e teve o deferimento concedido.