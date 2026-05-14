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Explosão em SP: segunda morte é confirmada e novas vistorias são realizadas

Homem estava internado e não resistiu

Mariana Rios

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:10

Correria e explosão: 27 imóveis tiveram danos mais graves e estão interditados Crédito: Frame Câmera de segurança

A explosão registrada no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, fez uma segunda vítima fatal. O governador Tarcísio de Freitas confirmou nesta quinta-feira (14) a morte de Francisco Altino, que estava internado em estado grave em um hospital de Osasco desde o acidente.

A primeira vítima foi Alexsandro Fernandes Nunes, de 45 anos, que morreu no momento da explosão enquanto dormia em casa. O corpo dele foi sepultado nesta quinta-feira (14) em Minas Gerais. Após o novo óbito, equipes da Defesa Civil anunciaram novas inspeções na região, diante de relatos de moradores sobre o aumento de rachaduras em imóveis próximos ao local da explosão.

Segundo o governo estadual, o número de imóveis que precisarão de reparos subiu para 27 após novas avaliações estruturais. Até agora, cinco demolições foram programadas, enquanto mais de 80 residências já foram liberadas para o retorno das famílias.

De acordo com Sabesp e Comgás, 232 moradores afetados pela explosão já receberam auxílio emergencial de R$ 5 mil para despesas imediatas. Parte das famílias também está sendo hospedada em hotéis. As concessionárias afirmaram ainda que irão ressarcir os danos causados aos imóveis, incluindo obras de reconstrução das casas atingidas. Algumas reformas já começaram nos imóveis liberados após vistoria.