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Gigante dos picolés nasceu em sala de 200 m², expandiu para mais de 100 filiais e virou a maior fábrica da América Latina

Eskimó Sorvetes foi criada em Criciúma, no sul de Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:32

Eskimó Sorvetes
Eskimó Sorvetes Crédito: Divulgação/Eskimó Sorvetes

Foi no Centro de Criciúma, em Santa Catarina, que nasceu uma das maiores potências do mercado de sorvetes do país. Uma pequena fábrica instalada em uma sala térrea de 200 metros quadrados pelo empresário Pedro Reis, em 1981, virou a maior fabricante de picolés da América Latina.

A Eskimó Sorvetes conquistou esse título em 2022. Mas, bem antes disso, a história da fábrica começou de forma modesta. O fundador criou a gigante dos sorvetes na Rua Henrique Lage, com apenas dois equipamentos para produção de picolés e três máquinas de sorvete consideradas comuns para a época.

Eskimó

Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
Eskimó por Divulgação/Eskimó
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Eskimó por Divulgação/Eskimó

O processo era manual e exigia improviso. Os sorvetes eram retirados com uma pá de aço inox mergulhada em um tanque de álcool a -25°C.

O crescimento da marca ganhou força em 2006, quando a fábrica foi transferida para o bairro Mineração, em Içara. A mudança ampliou a capacidade de produção e marcou uma fase de modernização das instalações.

Três anos depois, em 2009, a Eskimó apostou no modelo de franquias e inaugurou a primeira unidade em Içara, às margens da Rodovia Deputado Paulino Búrigo. O espaço ajudou a aproximar a marca dos consumidores e rapidamente virou ponto de encontro de moradores da região.

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A inovação também teve papel importante na expansão da empresa. Em 2014, a marca lançou o picolé Los Palitos Mexicanos, que se tornou um fenômeno de vendas e consolidou a aposta da empresa em novos formatos e sabores no segmento de sorvetes.

No ano seguinte, a fabricante passou a operar em um novo complexo industrial às margens da BR-101, também em Içara. A estrutura ampliou a produção e facilitou a logística de distribuição para diferentes estados brasileiros.

A expansão ultrapassou as fronteiras catarinenses em 2018, quando a empresa inaugurou, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, a primeira filial administrada diretamente pela fábrica.

Mais recentemente, a Eskimó intensificou os investimentos em tecnologia. Em 2020, a empresa incorporou máquinas automatizadas para fabricação de picolés e sorvetes, aumentando a produtividade e o controle de qualidade.

No mesmo período, a marca trouxe ao mercado brasileiro uma tendência já popular na Europa: sorvetes e picolés comercializados em caixinhas, modelo voltado para praticidade e consumo rápido.

Atualmente, a Eskimó Sorvetes soma mais de 100 filiais espalhadas por 14 estados brasileiros e mantém o ritmo de expansão no mercado nacional de sorvetes e picolés.

Tags:

Sorvete Economia

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