BRASIL

Mulher de 36 anos fica paraplégica após queda de elevador em prédio residencial

Vítima sofreu lesões na coluna após acidente

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:19

Elevador despencou em prédio residencial Crédito: Reprodução/TV Cabo Branco

Uma mulher de 36 anos teve o diagnóstico de paraplegia confirmado após a queda de um elevador em um prédio residencial no bairro do Altiplano, em João Pessoa, na Paraíba. O acidente foi registrado na tarde de quarta-feira (13). Além da mulher, os dois filhos dela, de 3 e 5 anos, estavam no elevador no momento que o equipamento despencou do terceiro andar.

De acordo com o diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, Laécio Bragante, a mulher teve uma lesão na coluna. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (14) pelo g1. A paciente é estrangeira e a família solicitou a transferência dela para um hospital particular na cidade. As duas crianças tiveram apenas escoriações e já receberam alta.

Após a queda, a mulher e os filhos ficaram presos no fosso do elevador. Moradores do prédio conseguiram abrir a porta da cabine e iniciaram o resgate por conta própria, antes da chegada dos bombeiros.