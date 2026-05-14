Mulher de 36 anos fica paraplégica após queda de elevador em prédio residencial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:19
Uma mulher de 36 anos teve o diagnóstico de paraplegia confirmado após a queda de um elevador em um prédio residencial no bairro do Altiplano, em João Pessoa, na Paraíba. O acidente foi registrado na tarde de quarta-feira (13). Além da mulher, os dois filhos dela, de 3 e 5 anos, estavam no elevador no momento que o equipamento despencou do terceiro andar.
De acordo com o diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, Laécio Bragante, a mulher teve uma lesão na coluna. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (14) pelo g1. A paciente é estrangeira e a família solicitou a transferência dela para um hospital particular na cidade. As duas crianças tiveram apenas escoriações e já receberam alta.
Após a queda, a mulher e os filhos ficaram presos no fosso do elevador. Moradores do prédio conseguiram abrir a porta da cabine e iniciaram o resgate por conta própria, antes da chegada dos bombeiros.
De acordo com a TV Cabo Branco, o condomínio afirmou que problemas técnicos nos elevadores são registrados desde a entrega do empreendimento e que acionou a Justiça para pedir a substituição dos equipamentos antes do acidente. Em janeiro do ano passado, a Justiça determinou a troca dos elevadores, mas a construtora recorreu, e o processo segue em andamento.