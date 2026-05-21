Grande rede de farmácias decreta falência e encerra atividades após 86 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:38
A Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, decretou a falência da rede de farmácias Drogaria São Bento. A decisão foi publicada na última quinta-feira (14).
As unidades da rede, em sua maioria, estão localizadas no centro-oeste do Brasil. A Drogaria São Bento já foi uma das 20 maiores farmácias do país;
Drogaria São Bento já foi uma das 20 maiores farmácias do Brasil
Fundada na década de 1940, a Drogaria São Bento passava por crise milionária. Segundo a decisão, a Perfumaria Ltda. e a Transmed Distribuidora de Medicamentos Ltda., que integravam parte da logística da rede de farmácias, também tiveram falência decretada.
Com atuação em cerca de 23 municípios de Mato Grosso do Sul, a rede teve o pedido de recuperação judicial aprovado em 2021, envolvendo aproximadamente 1,3 mil credores. Apesar da tentativa de reorganização financeira, o grupo encerrou, em 2022, as atividades das duas últimas unidades que mantinha em Campo Grande, acumulando dívidas que chegaram a R$ 88 milhões.
Do total do débito, R$ 11 milhões correspondiam a créditos trabalhistas, enquanto os créditos com garantia real somavam R$ 36 milhões. As dívidas quirografárias alcançavam R$ 38,5 milhões, além de R$ 97,7 mil relacionados a micro e pequenas empresas. Como parte das medidas para quitar os débitos, fazendas pertencentes aos proprietários da rede, avaliadas em R$ 23,6 milhões e localizadas em Mato Grosso do Sul, foram colocadas em leilão. Em julho de 2024, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região manteve a venda das propriedades ao rejeitar o pedido de nulidade do processo.