Grande rede de sorvetes anuncia falência e fechamento de mais de 500 lojas

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Millena Marques
Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:06
A rede de sorvetes Thrifty Ice Cream, uma das mais tradicionais dos Estados unidos, decretou falência e anunciou o fechamento de mais de 500 pontos de venda no país. O anúncio foi feito por causa da crise da controladora, a Rite Aid, rede de farmácias que controlava a empresa desde 1996.
A Rite Aid entrou em colapso financeiro. Nos últimos dois anos, a rede de fechou unidades em todo o país, incluindo estados como Califórnia, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, New Hampshire, Oregon e Washington.
Grande rede de sorvetes anuncia falência
“Embora tenhamos continuado a enfrentar desafios financeiros, intensificados pelas rápidas mudanças nos cenários de varejo e saúde em que operamos, estamos encorajados pelo interesse significativo de vários potenciais adquirentes estratégicos nacionais e regionais”, disse o CEO da Rite Aid, Matt Schroeder, em um comunicado no início de maio de 2025.
A Rite Aid tem dívidas entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões, de acordo com uma petição apresentada no tribunal de falências obtida pela Reuters. A rede fechará centenas de suas cerca de 1,2 mil lojas, além de planejar o leilão de sua propriedade intelectual e ativos, que incluem os negócios da Thrifty Ice Cream e a fábrica em El Monte, Califórnia.
Criada em 1940, na Califórnia, a Thrifty conquistou ao longo das décadas uma clientela fiel, destacando-se pelos sabores únicos e pelo formato cilíndrico inconfundível de suas bolas de sorvete. Seus preços acessíveis também foram fundamentais para ampliar sua popularidade.