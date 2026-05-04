ECONOMIA

Grande rede de sorvetes anuncia falência e fechamento de mais de 500 lojas

Thrifty Ice Cream é uma das marcas de sorvetes mais tradicionais dos Estados Unidos

Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:06

[Edicase]Sorvete de morango (Imagem: rontav | Shutterstock) Crédito: Imagem: rontav | Shutterstock

A rede de sorvetes Thrifty Ice Cream, uma das mais tradicionais dos Estados unidos, decretou falência e anunciou o fechamento de mais de 500 pontos de venda no país. O anúncio foi feito por causa da crise da controladora, a Rite Aid, rede de farmácias que controlava a empresa desde 1996.

A Rite Aid entrou em colapso financeiro. Nos últimos dois anos, a rede de fechou unidades em todo o país, incluindo estados como Califórnia, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, New Hampshire, Oregon e Washington.

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“Embora tenhamos continuado a enfrentar desafios financeiros, intensificados pelas rápidas mudanças nos cenários de varejo e saúde em que operamos, estamos encorajados pelo interesse significativo de vários potenciais adquirentes estratégicos nacionais e regionais”, disse o CEO da Rite Aid, Matt Schroeder, em um comunicado no início de maio de 2025.

A Rite Aid tem dívidas entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões, de acordo com uma petição apresentada no tribunal de falências obtida pela Reuters. A rede fechará centenas de suas cerca de 1,2 mil lojas, além de planejar o leilão de sua propriedade intelectual e ativos, que incluem os negócios da Thrifty Ice Cream e a fábrica em El Monte, Califórnia.