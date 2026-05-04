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Grande rede de sorvetes anuncia falência e fechamento de mais de 500 lojas

Thrifty Ice Cream é uma das marcas de sorvetes mais tradicionais dos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:06

Sorvete de morango (Imagem: rontav | Shutterstock)
[Edicase]Sorvete de morango (Imagem: rontav | Shutterstock) Crédito: Imagem: rontav | Shutterstock

A rede de sorvetes Thrifty Ice Cream, uma das mais tradicionais dos Estados unidos, decretou falência e anunciou o fechamento de mais de 500 pontos de venda no país. O anúncio foi feito por causa da crise da controladora, a Rite Aid, rede de farmácias que controlava a empresa desde 1996.

A Rite Aid entrou em colapso financeiro. Nos últimos dois anos, a rede de fechou unidades em todo o país, incluindo estados como Califórnia, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, New Hampshire, Oregon e Washington.

Grande rede de sorvetes anuncia falência

Grande rede de sorvetes anuncia falência por Reprodução
Grande rede de sorvetes anuncia falência por Reprodução
Grande rede de sorvetes anuncia falência por Reprodução
Grande rede de sorvetes anuncia falência por Reprodução
Grande rede de sorvetes anuncia falência por Reprodução
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Grande rede de sorvetes anuncia falência por Reprodução

“Embora tenhamos continuado a enfrentar desafios financeiros, intensificados pelas rápidas mudanças nos cenários de varejo e saúde em que operamos, estamos encorajados pelo interesse significativo de vários potenciais adquirentes estratégicos nacionais e regionais”, disse o CEO da Rite Aid, Matt Schroeder, em um comunicado no início de maio de 2025.

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A Rite Aid tem dívidas entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões, de acordo com uma petição apresentada no tribunal de falências obtida pela Reuters. A rede fechará centenas de suas cerca de 1,2 mil lojas, além de planejar o leilão de sua propriedade intelectual e ativos, que incluem os negócios da Thrifty Ice Cream e a fábrica em El Monte, Califórnia.

Criada em 1940, na Califórnia, a Thrifty conquistou ao longo das décadas uma clientela fiel, destacando-se pelos sabores únicos e pelo formato cilíndrico inconfundível de suas bolas de sorvete. Seus preços acessíveis também foram fundamentais para ampliar sua popularidade.

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