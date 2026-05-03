SEM MODOS

Passageira se recusa a desligar celular, atrasa voo e acaba presa em Miami

Ela foi retirada da aeronave, sob escolta

Mariana Rios

Publicado em 3 de maio de 2026 às 16:57

Vídeos compartilhados nas redes sociais, como no X, mostram o bate-boca entre passageiros, após Shannon Mary Harris se recusar a interromper a ligação Crédito: Reprodução/Redes sociais

A viagem de um voo da Delta Air Lines que sairia de Miami, nos Estados Unidos, começou com tensão: uma passageira se recusou a desligar o celular durante as instruções de segurança — momento em que todos devem colocar os aparelhos em modo avião — e acabou atrasando a decolagem em cerca de uma hora, além de provocar um bate-boca a bordo.

O caso ocorreu na última segunda-feira (27), no voo 1323, que partiria do Aeroporto Internacional de Miami com destino ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. A mulher, identificada como Shannon Mary Harris, continuou em uma ligação mesmo após os pedidos da tripulação para encerrar o uso do telefone. As informações são de O Globo.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a situação escala. Enquanto comissários tentavam resolver o impasse, outros passageiros passaram a reclamar do atraso e pressionar pela retirada da mulher, classificando a atitude como prejudicial ao restante do grupo.

Diante do impasse, a tripulação decidiu retornar ao portão de embarque. Em nota à imprensa, a companhia informou que a prioridade era garantir a segurança do voo, após a passageira apresentar comportamento considerado conflituoso.

Agentes de segurança foram acionados quando ela também se recusou a desembarcar. Ao ser retirada da aeronave, sob escolta, a cena foi acompanhada por aplausos e gritos de outros passageiros. Já fora do avião, a mulher foi presa e deve responder por acusações relacionadas à permanência indevida na aeronave.

A companhia aérea pediu desculpas pelo transtorno, e o voo só decolou cerca de uma hora depois, após a conclusão dos procedimentos de segurança.

E se fosse no Brasil?

Se você já pegou voo e se irritou com alguém ignorando regras básicas a bordo, uma nova norma da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) promete mudar esse cenário: passageiros indisciplinados poderão ser multados em até R$ 17,5 mil — e até impedidos de embarcar em voos no Brasil.

Publicada em março no Diário Oficial da União, a nova regra estabelece punições para quem desrespeitar normas de segurança, causar confusão ou comprometer a ordem dentro de aeroportos e aeronaves — situações que muitos passageiros já presenciaram (ou sofreram) durante viagens.

As condutas passam a ser classificadas em três níveis: indisciplina, grave e gravíssimo. Nos dois primeiros casos, a punição pode chegar a multas de até R$ 17,5 mil. Já nos episódios mais sérios, o passageiro pode ser proibido de embarcar em voos nacionais por um período entre seis e 12 meses — além de pagar multa.

Na prática, isso inclui desde desobedecer instruções da tripulação até atitudes que coloquem outras pessoas em risco ou gerem conflitos a bordo. A ideia é reduzir episódios que atrasam voos, causam desconforto coletivo e, em casos extremos, exigem intervenção policial.

As regras começam a valer em 14 de setembro. Até lá, a Anac, companhias aéreas e a Polícia Federal vão estruturar um sistema de compartilhamento de informações para identificar e punir passageiros que descumprirem as normas.

A Resolução nº 800, de 9 de março de 2026, que estabelece punições ao passageiro indisciplinado em voos domésticos, foi publicada no Diário Oficial da União de 12 de março deste ano.