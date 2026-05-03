Passageira se recusa a desligar celular, atrasa voo e acaba presa em Miami

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Mariana Rios
Publicado em 3 de maio de 2026 às 16:57
A viagem de um voo da Delta Air Lines que sairia de Miami, nos Estados Unidos, começou com tensão: uma passageira se recusou a desligar o celular durante as instruções de segurança — momento em que todos devem colocar os aparelhos em modo avião — e acabou atrasando a decolagem em cerca de uma hora, além de provocar um bate-boca a bordo.
O caso ocorreu na última segunda-feira (27), no voo 1323, que partiria do Aeroporto Internacional de Miami com destino ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. A mulher, identificada como Shannon Mary Harris, continuou em uma ligação mesmo após os pedidos da tripulação para encerrar o uso do telefone. As informações são de O Globo.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a situação escala. Enquanto comissários tentavam resolver o impasse, outros passageiros passaram a reclamar do atraso e pressionar pela retirada da mulher, classificando a atitude como prejudicial ao restante do grupo.
Diante do impasse, a tripulação decidiu retornar ao portão de embarque. Em nota à imprensa, a companhia informou que a prioridade era garantir a segurança do voo, após a passageira apresentar comportamento considerado conflituoso.
Agentes de segurança foram acionados quando ela também se recusou a desembarcar. Ao ser retirada da aeronave, sob escolta, a cena foi acompanhada por aplausos e gritos de outros passageiros. Já fora do avião, a mulher foi presa e deve responder por acusações relacionadas à permanência indevida na aeronave.
A companhia aérea pediu desculpas pelo transtorno, e o voo só decolou cerca de uma hora depois, após a conclusão dos procedimentos de segurança.
Se você já pegou voo e se irritou com alguém ignorando regras básicas a bordo, uma nova norma da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) promete mudar esse cenário: passageiros indisciplinados poderão ser multados em até R$ 17,5 mil — e até impedidos de embarcar em voos no Brasil.
Publicada em março no Diário Oficial da União, a nova regra estabelece punições para quem desrespeitar normas de segurança, causar confusão ou comprometer a ordem dentro de aeroportos e aeronaves — situações que muitos passageiros já presenciaram (ou sofreram) durante viagens.
As condutas passam a ser classificadas em três níveis: indisciplina, grave e gravíssimo. Nos dois primeiros casos, a punição pode chegar a multas de até R$ 17,5 mil. Já nos episódios mais sérios, o passageiro pode ser proibido de embarcar em voos nacionais por um período entre seis e 12 meses — além de pagar multa.
Na prática, isso inclui desde desobedecer instruções da tripulação até atitudes que coloquem outras pessoas em risco ou gerem conflitos a bordo. A ideia é reduzir episódios que atrasam voos, causam desconforto coletivo e, em casos extremos, exigem intervenção policial.
As regras começam a valer em 14 de setembro. Até lá, a Anac, companhias aéreas e a Polícia Federal vão estruturar um sistema de compartilhamento de informações para identificar e punir passageiros que descumprirem as normas.
A Resolução nº 800, de 9 de março de 2026, que estabelece punições ao passageiro indisciplinado em voos domésticos, foi publicada no Diário Oficial da União de 12 de março deste ano.
As regras foram aprovadas por unanimidade na Reunião de Diretoria Colegiada, realizada em 6 de março, e passam a valer dentro de seis meses.