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Terceiro homem mais rico do mundo tem fortuna de R$ 1,15 trilhão e refúgio em ilha superexclusiva

Empresário mantém residência em endereço restrito que reúne algumas das maiores riquezas do planeta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:55

Indian Creek Island
Indian Creek Island Crédito: The Pinnacle List

Ser dono de uma fortuna bilionária já chama atenção, mas alcançar o posto de uma das três pessoas mais ricas do mundo coloca Jeff Bezos em um patamar ainda mais raro. Aos 62 anos, o empresário soma um patrimônio estimado pela Forbes em US$ 223 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 1,15 trilhão na cotação atual. Além dos números impressionantes, seu nome também aparece ligado a um dos endereços mais exclusivos dos Estados Unidos: a ilha artificial Indian Creek Island, na costa de Miami.

Bezos, fundador da Amazon, ocupa atualmente a terceira posição entre os mais ricos do planeta. Ele mantém presença ativa no mundo dos negócios e busca, fora dele, privacidade em um ambiente conhecido por reunir luxo e discrição.

Ilha superexclusiva reúne maiores fortunas do mundo

Visáo aérea da ilha por Reprodução/Google Maps
Indian Creek Island por The Pinnacle List
Ilha tem seu próprio prefeito por Reprodução
Primeiro lote comprado por Bezos por Reprodução
Ele gostou tanto que comprou lote vizinho por Reprodução
Vista área de mansões por Reprodução
Ilha tem quadras de tênis e campo de golfe por Reprodução
Ilha fica na área de Miami por Reprodução
Ivanka Trump e Jared têm mansão no local por Reprodução
Vista aérea por Reprodução
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Visáo aérea da ilha por Reprodução/Google Maps

De acordo com dados recentes da Forbes, sua fortuna teve uma leve queda de US$ 1 bilhão em relação ao mês anterior, mas permanece em um nível que o mantém entre os maiores bilionários do mundo. Paralelamente, ele também estaria envolvido como co-CEO da startup de inteligência artificial Project Prometheus, avaliada em cerca de US$ 30 bilhões.

Antes de construir o império da Amazon, que começou em uma garagem em Seattle, Bezos teve uma trajetória diversa. Ainda jovem, trabalhou em uma rede de fast food, formou-se na Universidade de Princeton e desenvolveu carreira no mercado financeiro em Nova York. A aposta no comércio eletrônico nos anos 1990, quando a internet ainda dava seus primeiros passos, foi decisiva para transformar uma livraria on-line em um dos maiores conglomerados globais.

Jeff Bezos é o fundador da Amazon

Jeff Bezos por Shutterstock
Jeff Bezos e Lauren Sanchez se casaram  por Reprodução
Jeff Bezos por Shutterstock
Jeff Bezos e a apresentadora Lauren Sánchez por Reprodução
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Jeff Bezos por Shutterstock

Ilha super-exclusiva

Na costa de Miami, Indian Creek Island se destaca não apenas pelos imóveis milionários, que podem ultrapassar US$ 60 milhões, mas principalmente pelo nível de exclusividade. Conhecida como “bunker dos bilionários”, a ilha possui cerca de 40 propriedades, todas voltadas para o mar, e abriga algumas das maiores fortunas do mundo.

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Grande parte do território é ocupada pelo Indian Creek Country Club, um clube de golfe com campo de 18 buracos acessível apenas aos moradores. Para ingressar, além de taxas que giram em torno de US$ 500 mil, é necessário passar por um rigoroso processo de seleção. Entre os residentes estão nomes como o jogador de futebol americano Tom Brady, Ivanka Trump e o próprio Jeff Bezos.

Com menos de uma centena de habitantes, a ilha funciona como um município independente, com segurança reforçada tanto por terra quanto por água. O acesso é feito por uma única ponte, onde visitantes precisam se identificar antes de entrar. Os terrenos amplos, que podem chegar a cerca de 7.400 metros quadrados, reforçam o caráter reservado do local.

Segundo o NyPost, Bezos desembolsou US$ 68 milhões (cerca de R$ 340 milhões) por uma casa na ilha e, apenas dois meses depois, comprou o imóvel vizinho por US$ 78 milhões (aproximadamente R$ 390 milhões), ampliando ainda mais sua presença no local.

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Luxo Jeff Bezos

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