'BUNKER DOS BILIONÁRIOS'

Terceiro homem mais rico do mundo tem fortuna de R$ 1,15 trilhão e refúgio em ilha superexclusiva

Empresário mantém residência em endereço restrito que reúne algumas das maiores riquezas do planeta

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:55

Indian Creek Island Crédito: The Pinnacle List

Ser dono de uma fortuna bilionária já chama atenção, mas alcançar o posto de uma das três pessoas mais ricas do mundo coloca Jeff Bezos em um patamar ainda mais raro. Aos 62 anos, o empresário soma um patrimônio estimado pela Forbes em US$ 223 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 1,15 trilhão na cotação atual. Além dos números impressionantes, seu nome também aparece ligado a um dos endereços mais exclusivos dos Estados Unidos: a ilha artificial Indian Creek Island, na costa de Miami.

Bezos, fundador da Amazon, ocupa atualmente a terceira posição entre os mais ricos do planeta. Ele mantém presença ativa no mundo dos negócios e busca, fora dele, privacidade em um ambiente conhecido por reunir luxo e discrição.

Ilha superexclusiva reúne maiores fortunas do mundo 1 de 10

De acordo com dados recentes da Forbes, sua fortuna teve uma leve queda de US$ 1 bilhão em relação ao mês anterior, mas permanece em um nível que o mantém entre os maiores bilionários do mundo. Paralelamente, ele também estaria envolvido como co-CEO da startup de inteligência artificial Project Prometheus, avaliada em cerca de US$ 30 bilhões.

Antes de construir o império da Amazon, que começou em uma garagem em Seattle, Bezos teve uma trajetória diversa. Ainda jovem, trabalhou em uma rede de fast food, formou-se na Universidade de Princeton e desenvolveu carreira no mercado financeiro em Nova York. A aposta no comércio eletrônico nos anos 1990, quando a internet ainda dava seus primeiros passos, foi decisiva para transformar uma livraria on-line em um dos maiores conglomerados globais.

Jeff Bezos é o fundador da Amazon 1 de 4

Ilha super-exclusiva

Na costa de Miami, Indian Creek Island se destaca não apenas pelos imóveis milionários, que podem ultrapassar US$ 60 milhões, mas principalmente pelo nível de exclusividade. Conhecida como “bunker dos bilionários”, a ilha possui cerca de 40 propriedades, todas voltadas para o mar, e abriga algumas das maiores fortunas do mundo.

Grande parte do território é ocupada pelo Indian Creek Country Club, um clube de golfe com campo de 18 buracos acessível apenas aos moradores. Para ingressar, além de taxas que giram em torno de US$ 500 mil, é necessário passar por um rigoroso processo de seleção. Entre os residentes estão nomes como o jogador de futebol americano Tom Brady, Ivanka Trump e o próprio Jeff Bezos.

Com menos de uma centena de habitantes, a ilha funciona como um município independente, com segurança reforçada tanto por terra quanto por água. O acesso é feito por uma única ponte, onde visitantes precisam se identificar antes de entrar. Os terrenos amplos, que podem chegar a cerca de 7.400 metros quadrados, reforçam o caráter reservado do local.