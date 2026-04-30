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Garoto de 5 anos é encontrado morto em lixeira; laudo aponta espancamento

Caso foi registrado na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:34

Elyjah Hearn
Elyjah Hearn Crédito: Reproudução

Uma criança de 5 anos foi encontrada morta dentro de uma lixeira na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. O resultado da perícia no corpo da vítima, divulgado na última terça-feira (28), indica que o menino sofreu espancamento antes de ser morto.

A vítima é Elyjah Hearn. O laudo necroscópico aponta que o menino sofreu lesões na cabeça, além de fraturas e contusões no tronco e nos braços. Segundo informações do jornal O Globo, o garoto possuía o Transtorno do Espectro Autista. 

Elyjah Hearn foi encontrado morto em uma lixeira

Elyjah Hearn por Reproudução
Elyjah Hearn por Reproudução
Elyjah Hearn por Reproudução
Elyjah Hearn por Reproudução
Elyjah Hearn por Reproudução
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Elyjah Hearn por Reproudução

O corpo também apresentava ferimentos em processo de cicatrização, o que pode ser um indicativo de que a criança já havia sido vítima de agressões anteriores às que causaram sua morte.

Elyjah Hearn foi encontrado em julho de 2025. O corpo da criança estava coberto por um cobertor dentro da lixeira. Quatro dias após a localização do cadáver, o ex-namorado da mãe de Elyjah, um homem de 20 anos identificado como Brycson Malik Gaddis, foi preso sob suspeita de ter cometido o crime.

No apartamento do suspeito, a polícia encontrou vestígios de sangue no banheiro, na pia e no ralo do imóvel. A mãe da criança, Kemia Hearn, de 24 anos, chegou a ser ouvida pela polícia e foi liberada em seguida.

Imagens captadas por câmeras de segurança nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado mostraram um casal carregando um “objeto grande” coberto.

Brycson está preso na penitenciária de Van Nuys, onde aguarda uma audiência marcada para o dia 13 de maio deste ano. Ele já respondia por crimes como roubo de carro, agressão e violência doméstica.

Tags:

Crime Eua Violência

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