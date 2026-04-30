CRIME

Garoto de 5 anos é encontrado morto em lixeira; laudo aponta espancamento

Caso foi registrado na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:34

Elyjah Hearn Crédito: Reproudução

Uma criança de 5 anos foi encontrada morta dentro de uma lixeira na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. O resultado da perícia no corpo da vítima, divulgado na última terça-feira (28), indica que o menino sofreu espancamento antes de ser morto.

A vítima é Elyjah Hearn. O laudo necroscópico aponta que o menino sofreu lesões na cabeça, além de fraturas e contusões no tronco e nos braços. Segundo informações do jornal O Globo, o garoto possuía o Transtorno do Espectro Autista.

Elyjah Hearn foi encontrado morto em uma lixeira 1 de 5

O corpo também apresentava ferimentos em processo de cicatrização, o que pode ser um indicativo de que a criança já havia sido vítima de agressões anteriores às que causaram sua morte.

Elyjah Hearn foi encontrado em julho de 2025. O corpo da criança estava coberto por um cobertor dentro da lixeira. Quatro dias após a localização do cadáver, o ex-namorado da mãe de Elyjah, um homem de 20 anos identificado como Brycson Malik Gaddis, foi preso sob suspeita de ter cometido o crime.

No apartamento do suspeito, a polícia encontrou vestígios de sangue no banheiro, na pia e no ralo do imóvel. A mãe da criança, Kemia Hearn, de 24 anos, chegou a ser ouvida pela polícia e foi liberada em seguida.

Imagens captadas por câmeras de segurança nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado mostraram um casal carregando um “objeto grande” coberto.