FENÔMENO

Eclipse solar mais longo do século transforma dia em noite por 6 minutos e não se repetirá por 157 anos

Durante a fase total do eclipse, o escurecimento do céu pode ser intenso o suficiente para permitir a visualização de estrelas e até de alguns planetas

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:35

Eclipse Crédito: Shutterstock

O eclipse solar total mais longo do século XXI já está com data definida e promete um dos espetáculos astronômicos mais impressionantes das últimas gerações. Durante o fenômeno, o dia deve se transformar em noite por alguns minutos, em um evento que não deverá se repetir por cerca de 157 anos.

A ocorrência está marcada para 2 de agosto de 2027 e terá duração máxima estimada em aproximadamente 6 minutos e 23 segundos. Segundo especialistas, a faixa de visibilidade abrangerá o Norte da África, o Oriente Médio e algumas áreas da Europa.

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Na Espanha, a expectativa é especialmente alta. O País Basco, com destaque para a região de Álava, aparece entre os melhores pontos para observação. De acordo com informações divulgadas pela EFE e repercutidas pelo jornal El Cronista, esse tipo de eclipse não voltará a ser visto na região antes de 2183.

O caminho da totalidade será bastante estreito, e o fenômeno completo poderá ser observado apenas em locais específicos como Groenlândia, Islândia e parte da Península Ibérica.

Durante a fase total do eclipse, o escurecimento do céu pode permitir a visualização de estrelas e até alguns planetas. O evento também deve apresentar fenômenos rápidos e marcantes, como as chamadas Pérolas de Baily, que surgem quando a luz solar passa por irregularidades na superfície da Lua.

Outro momento de destaque será o chamado Anel de Diamante, efeito visual que ocorre quando resta apenas um ponto extremamente brilhante de luz solar visível, lembrando uma joia no céu. Ambas as fases duram poucos segundos, mas estão entre as mais aguardadas pelos observadores.

Para acompanhar o fenômeno com segurança, é indispensável o uso de óculos específicos para eclipse durante todas as fases parciais. Apenas no período de totalidade é possível observar sem proteção, já que o brilho solar fica completamente bloqueado. A exposição direta à luz pode causar danos aos olhos.