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Grupo de 22 monges budistas é preso em aeroporto do Sri Lanka com carga recorde de super maconha

Droga estava escondida em compartimentos falsos dentro das bagagens

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:30

Grupo de 22 monges budistas é preso em aeroporto com carga recorde de super maconha
Grupo de 22 monges budistas é preso em aeroporto com carga recorde de super maconha Crédito: Reprodução

Um grupo de vinte e dois monges budistas do Sri Lanka foi preso nesse domingo (26), no principal aeroporto internacional do país, após serem flagrados com 110 quilos de maconha de alta potência escondidos em suas bagagens. Segundo autoridades locais, os monges voltavam de uma viagem de quatro dias à capital da Tailândia quando foram interceptados pela alfândega. A apreensão da droga foi considerada recorde. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com agências internacionais, um porta-voz da Alfândega do Sri Lanka informou que os religiosos transportavam Kush — uma variedade potente de cannabis de origem vegetal — escondida em compartimentos falsos dentro das bagagens. “Cada um carregava cerca de cinco quilos do narcótico ocultos em paredes falsas em suas malas”, afirmou o porta-voz, acrescentando que os monges foram entregues à polícia.

Segundo as autoridades, os detidos eram, em sua maioria, jovens estudantes ligados a templos em diferentes regiões do Sri Lanka. A viagem teria sido patrocinada por um empresário. Funcionários da alfândega classificaram o caso como a maior apreensão individual de Kush já registrada no principal aeroporto internacional do país do sul da Ásia.

Esta não é a primeira vez que monges budistas se envolvem em casos relacionados a drogas na região. Em 2022, todos os monges de um templo budista no centro da Tailândia foram destituídos de suas funções religiosas após testarem positivo para metanfetamina. Eles foram encaminhados a uma clínica de saúde para tratamento e reabilitação.

Já em 2017, a polícia de Mianmar informou a prisão de um monge budista depois que mais de 4 milhões de comprimidos de metanfetamina foram encontrados em seu carro e em seu mosteiro.

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