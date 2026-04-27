WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de setembro; veja se o seu está na lista

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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:13
O WhatsApp encerrará o suporte para diversos modelos de smartphones a partir do dia 8 de setembro. A mudança, confirmada pelo portal especializado WABetaInfo, estabelece que o aplicativo passará a exigir, no mínimo, o sistema operacional Android 6.0 para continuar operando.
Atualmente, o mensageiro ainda é compatível com o Android 5.0, mas a Meta, empresa responsável pelo app, afirma que a atualização nos requisitos é necessária para garantir maior segurança contra ataques, melhor desempenho e compatibilidade com novas tecnologias. Usuários com sistemas defasados começarão a receber notificações de alerta diretamente no aplicativo.
Celulares em que o WhatsApp não vai funcionar mais
Para saber se o seu dispositivo será afetado, o usuário deve acessar as Configurações, selecionar a opção "Sobre o dispositivo" e verificar o campo "Versão do Android". Caso o sistema seja inferior à versão 6.0, o acesso às conversas será bloqueado na data estipulada.
Não há soluções técnicas para manter o funcionamento em sistemas antigos. A única alternativa para os usuários afetados é a migração para um aparelho mais moderno que suporte versões atualizadas do sistema operacional.
A lista de aparelhos que rodam versões iguais ou inferiores ao Android 5.0 (Lollipop) inclui modelos que foram sucessos de venda no passado:
A Meta justifica que aparelhos muito antigos param de receber atualizações de segurança das próprias fabricantes, o que compromete a integridade dos dados dos usuários. Além disso, manter o código compatível com sistemas obsoletos limita a implementação de novos recursos e ferramentas de privacidade no WhatsApp.