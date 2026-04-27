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WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de setembro; veja se o seu está na lista

Aplicativo passará a exigir Android 6.0 como requisito mínimo

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:13

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

O WhatsApp encerrará o suporte para diversos modelos de smartphones a partir do dia 8 de setembro. A mudança, confirmada pelo portal especializado WABetaInfo, estabelece que o aplicativo passará a exigir, no mínimo, o sistema operacional Android 6.0 para continuar operando.

Atualmente, o mensageiro ainda é compatível com o Android 5.0, mas a Meta, empresa responsável pelo app, afirma que a atualização nos requisitos é necessária para garantir maior segurança contra ataques, melhor desempenho e compatibilidade com novas tecnologias. Usuários com sistemas defasados começarão a receber notificações de alerta diretamente no aplicativo.

Celulares em que o WhatsApp não vai funcionar mais

Galaxy S3, da Samsung por Reprodução
Galaxy S5, da Samsung por reprodução
Galaxy S4, do Samsung por Reprodução
Galaxy S4 Mini, da Samsung por Reprodução
Galaxy Note 2, da Samsung por Reproduçao
Galaxy Core, da Samsung por Reprodução
Galaxy Trend, da Samsung por Reprodução
Galaxy J2, da Samsung por Reprodução
Galaxy Ace 4, da Samsung por Reprodução
Optimus L3, LG por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus L7, da LG por Reprodução
Optimus F5, da LG por Reprodução
L3 II Dual, da LG por Reprodução
L5 II, da LG por Reprodução
Moto G (1ª geração), da Motorola por Reprodução
Moto E (1ª geração), da Motorola por Reprodução
Xperia Z2, da Sony por Reprodução
Xperia Z3, da Sony por Reprodução
Xperia M, da Sony por Reproduçao
Ascend Mate, da Huawei por Reprodução
G740, da Huawei por Reprodução
Ascend D2, da Huawei por Reproduçaõ
Desire 500, da HTC por Reprodução
One M8, da HTC por Reprodução
iPhone 5 por Reprodução
iPhone 5c por Reproduçaõ
iPhone 5s por Reprodução
iPhone 6 por Reprodução
iPhone 6 Plus por Reprodução
1 de 30
Galaxy S3, da Samsung por Reprodução

Como verificar seu aparelho

Para saber se o seu dispositivo será afetado, o usuário deve acessar as Configurações, selecionar a opção "Sobre o dispositivo" e verificar o campo "Versão do Android". Caso o sistema seja inferior à versão 6.0, o acesso às conversas será bloqueado na data estipulada.

Não há soluções técnicas para manter o funcionamento em sistemas antigos. A única alternativa para os usuários afetados é a migração para um aparelho mais moderno que suporte versões atualizadas do sistema operacional.

Modelos populares que devem perder o acesso

A lista de aparelhos que rodam versões iguais ou inferiores ao Android 5.0 (Lollipop) inclui modelos que foram sucessos de venda no passado:

  • Samsung: Galaxy S5, S4, S3, Note 4, Note 3 e Galaxy J2.
  • Motorola: Moto G (1ª e 2ª geração), Moto X (2013/2014) e Moto E original.
  • LG: LG G3, G2 e a linha Optimus.
  • Sony: Xperia Z3, Z2 e Z Ultra.
  • Outros: Zenfone 5 e 6 (Asus), Nexus 5 e 6 (Google), e diversos modelos da Huawei.

A Meta justifica que aparelhos muito antigos param de receber atualizações de segurança das próprias fabricantes, o que compromete a integridade dos dados dos usuários. Além disso, manter o código compatível com sistemas obsoletos limita a implementação de novos recursos e ferramentas de privacidade no WhatsApp.

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Tags:

Celulares Android Whatsapp Tecnologia Samsung

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