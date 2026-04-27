TECNOLOGIA

WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de setembro; veja se o seu está na lista

Aplicativo passará a exigir Android 6.0 como requisito mínimo

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:13

WhatsApp Crédito: Shutterstock

O WhatsApp encerrará o suporte para diversos modelos de smartphones a partir do dia 8 de setembro. A mudança, confirmada pelo portal especializado WABetaInfo, estabelece que o aplicativo passará a exigir, no mínimo, o sistema operacional Android 6.0 para continuar operando.

Atualmente, o mensageiro ainda é compatível com o Android 5.0, mas a Meta, empresa responsável pelo app, afirma que a atualização nos requisitos é necessária para garantir maior segurança contra ataques, melhor desempenho e compatibilidade com novas tecnologias. Usuários com sistemas defasados começarão a receber notificações de alerta diretamente no aplicativo.

Celulares em que o WhatsApp não vai funcionar mais 1 de 30

Como verificar seu aparelho

Para saber se o seu dispositivo será afetado, o usuário deve acessar as Configurações, selecionar a opção "Sobre o dispositivo" e verificar o campo "Versão do Android". Caso o sistema seja inferior à versão 6.0, o acesso às conversas será bloqueado na data estipulada.

Não há soluções técnicas para manter o funcionamento em sistemas antigos. A única alternativa para os usuários afetados é a migração para um aparelho mais moderno que suporte versões atualizadas do sistema operacional.

Modelos populares que devem perder o acesso

A lista de aparelhos que rodam versões iguais ou inferiores ao Android 5.0 (Lollipop) inclui modelos que foram sucessos de venda no passado:

Samsung: Galaxy S5, S4, S3, Note 4, Note 3 e Galaxy J2.

Motorola: Moto G (1ª e 2ª geração), Moto X (2013/2014) e Moto E original.



LG: LG G3, G2 e a linha Optimus.



Sony: Xperia Z3, Z2 e Z Ultra.



Outros: Zenfone 5 e 6 (Asus), Nexus 5 e 6 (Google), e diversos modelos da Huawei.

